Theo dữ liệu trên Muavangbac.vn, quỹ bạc iShares Silver Trust (SLV) đã mua thêm 42 tấn bạc trong phiên 20/11, nâng tổng khối lượng nắm giữ lên khoảng 15.630 tấn.

Đây là phiên mua ròng thứ hai liên tiếp của quỹ, sau khi gom 35 tấn bạc trong phiên 19/11. Tổng lượng bạc mua vào trong hai phiên đạt 77 tấn.

Động thái này đáng chú ý khi trước đó, quỹ đã bán ra hơn 150 tấn bạc chỉ trong hai phiên 17-18/11.

\Trên thị trường thế giới, theo dữ liệu Kitco, giá bạc giao ngay kết thúc phiên 20/11 quanh mức 41,12 USD/ounce, giảm 3,83% so với phiên trước. Trong phiên, kim loại quý này có thời điểm rơi xuống 40,66 USD/ounce, mức thấp nhất trong 14 tháng.

Tính chung cả tuần, giá bạc đã mất hơn 15% giá trị, ghi nhận tuần giao dịch tồi tệ nhất kể từ đầu năm 2026. So với đỉnh lịch sử thiết lập hồi tháng 1, kim loại quý này đã bốc hơi khoảng 66%.

Vì sao giá bạc liên tục lao dốc?

Theo Kitco, nhu cầu huy động tiền mặt trong bối cảnh thị trường chứng khoán toàn cầu biến động mạnh đang tạo thêm áp lực bán lên vàng và bạc.

Làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ trước những lo ngại về định giá AI khiến nhiều nhà đầu tư phải thanh lý các tài sản có tính thanh khoản cao để bù đắp thua lỗ và bảo vệ danh mục.

Riêng với bạc, triển vọng nhu cầu công nghiệp suy yếu trong bối cảnh giới đầu tư lo ngại về tăng trưởng kinh tế toàn cầu cũng là yếu tố gây sức ép.

Bên cạnh đó, thị trường đang đặt cược xác suất khoảng 96% Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản trong tháng 12.

Dù vậy, ông David Morrison, chuyên gia phân tích cấp cao tại Trade Nation, nhận định các chỉ báo kỹ thuật đang cho thấy vàng và bạc rơi sâu vào vùng quá bán. Sự suy yếu của đồng USD, nếu xảy ra, có thể tạo điều kiện để hai kim loại quý ổn định trở lại.

Trong khi đó, các chuyên gia tại TD Securities cho rằng biến động mạnh của thị trường có thể thúc đẩy các nhà giao dịch hàng hóa đóng vị thế bán khống, qua đó giúp giảm bớt áp lực trong ngắn hạn.