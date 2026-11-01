Cổ phiếu FPT của CTCP FPT tiếp tục lao dốc, rơi xuống vùng giá thấp nhất trong khoảng 3,5 năm. Kết thúc phiên 20/11, FPT giảm thêm 1,53% xuống 45.000 đồng/cp, đánh dấu phiên giảm thứ năm liên tiếp và mất hơn 10% giá trị chỉ sau một tuần.

Đà giảm tăng tốc khiến thị giá FPT mất hơn 21% so với mức 57.100 đồng/cp ngày 19/10, kéo vốn hóa doanh nghiệp "bốc hơi" gần 23.000 tỷ đồng, còn khoảng 84.800 tỷ đồng. So với vùng đỉnh đầu năm 2025, cổ phiếu công nghệ này đã giảm gần 60% giá trị.

Đáng chú ý, đà lao dốc của FPT diễn ra ngay trước thời điểm doanh nghiệp chốt quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2026. Theo thông báo mới nhất của HOSE, ngày 27/11 tới đây là ngày giao dịch không hưởng quyền, trong khi ngày đăng ký cuối cùng là 30/11. FPT sẽ tạm ứng cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 10%, tương đương mỗi cổ phiếu được nhận 1.000 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 10/12/2026.

Một trong những sức ép lớn nhất đến từ hoạt động bán ròng kéo dài của nhà đầu tư nước ngoài. Riêng phiên 19/11, khối ngoại tiếp tục bán ròng khoảng 270 tỷ đồng, nâng tổng giá trị bán ròng FPT từ đầu năm lên hơn 18.400 tỷ đồng. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại FPT theo đó giảm từ khoảng 39% cuối năm 2025 xuống còn hơn 25%.

Không chỉ khối ngoại, áp lực bán tại FPT còn đến từ hàng chục quỹ đầu tư lớn. Theo báo cáo hoạt động các quỹ đầu tư tháng 10/2026 của FiinGroup, có tới 27 quỹ đầu tư cùng bán ròng FPT với tổng khối lượng khoảng 16,7 triệu cổ phiếu. Đây là mã có số lượng quỹ tham gia bán ròng đông đảo nhất trong danh sách được thống kê, đồng thời đứng thứ hai toàn thị trường về khối lượng bán ròng, chỉ sau OCB. Đáng chú ý, lực bán tại FPT chủ yếu đến từ quỹ ngoại PYN Elite, tiếp đến là hai quỹ mở VLGF và DCDS.

Không riêng FPT, nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn khác cũng bị các quỹ mạnh tay bán ra. Trong đó, OCB dẫn đầu về khối lượng bán ròng với khoảng 21,2 triệu cổ phiếu, HPG đứng thứ ba với 14,9 triệu cổ phiếu, tiếp đến là VPB với 11,9 triệu cổ phiếu.

Về phía FPT, áp lực bán kéo dài còn diễn ra giữa lúc triển vọng tăng trưởng ngành công nghệ đang có những thay đổi đáng kể. Theo Vietcap, hoạt động ký mới các hợp đồng công nghệ thông tin nước ngoài của FPT chậm lại trong quý III/2026 khi một số khách hàng trì hoãn hợp đồng lớn để phân bổ ngân sách sang AI. Dù giá trị hợp đồng ký mới 10 tháng vẫn tăng 20,8%, riêng tháng 10 chỉ tăng khoảng 3% so với cùng kỳ.

Trong khi đó, MBS nhận định quá trình chuyển đổi từ mô hình tính phí theo nhân sự sang dựa trên kết quả đầu ra có thể khiến triển vọng lợi nhuận ngắn hạn của FPT trở nên khó dự báo hơn. Dù vậy, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp vẫn duy trì tăng trưởng. Lũy kế 10 tháng đầu năm 2026, FPT ghi nhận doanh thu 44.959 tỷ đồng, tăng 12,5% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 9.954 tỷ đồng, tăng 16,8%.