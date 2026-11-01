Chuyên gia dự báo giá có thể phục hồi sau ngày 10/12, đồng thời khuyến cáo nhà đầu tư thận trọng, tránh bán tháo hoặc vay tiền bắt đáy.

Vì sao giá vàng giảm mạnh?

Ông Trần Duy Phương, chuyên gia vàng, cho rằng giá vàng giảm mạnh thời gian qua chủ yếu do lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất và áp lực bán vàng để bổ sung tiền ký quỹ trên thị trường chứng khoán.

“Thị trường đang tính đến khả năng Fed tăng lãi suất 0,5 điểm phần trăm thay vì 0,25 điểm phần trăm, thậm chí kéo dài chu kỳ tăng lãi suất đến quý I/2027. Bên cạnh đó, khi chứng khoán giảm mạnh, nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy phải bán các tài sản thanh khoản cao như vàng, bạc để bổ sung ký quỹ”, ông Phương nói.

Theo ông Phương, giá vàng thế giới giảm khoảng 300 USD/ounce trong tuần, mất khoảng 500 USD/ounce so với đầu tháng.

Giá vàng biến động khó lường. (Ảnh minh hoạ).

“Nếu tính từ vùng 4.150 USD/ounce cách đây hai tuần, kim loại quý giảm khoảng 600 USD/ounce. So với mức đỉnh 5.600 USD/ounce, giá vàng mất khoảng 2.100 USD/ounce, tương đương hơn 35%”, ông Phương tính toán.

Trong khi đó, TS. Nguyễn Trí Hiếu cho rằng giá vàng còn chịu sức ép từ lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng, đồng USD mạnh và hoạt động chốt lời của các quỹ đầu tư. Trong chưa đầy một tháng, dòng vốn rút khỏi thị trường vàng lên tới gần 20 tỷ USD.

Các lệnh gọi ký quỹ trên thị trường chứng khoán cũng khiến bộ phận nhà đầu tư phải bán vàng để bù đắp tài khoản. Tuy nhiên, theo ông Hiếu, đây chủ yếu là áp lực bán tháo trong ngắn hạn, chưa phản ánh sự suy giảm niềm tin dài hạn đối với kim loại quý.

Ở chiều ngược lại, các ngân hàng trung ương vẫn là lực đỡ quan trọng. Riêng quý III, các ngân hàng trung ương đã mua 321 tấn vàng. Trung Quốc cũng duy trì chuỗi mua ròng 24 tháng liên tiếp.

Ông Hiếu nhận định giá vàng khó giảm sâu về 3.000 USD, thậm chí 2.000 USD/ounce. Kịch bản giá phục hồi lên 4.200 USD/ounce được ông đánh giá có xác suất khoảng 60%.

Giá vàng có thể phục hồi sau 10/12?

Theo ông Trần Duy Phương, thị trường đang phản ánh trước khả năng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp ngày 10/12. Vì vậy, từ nay đến thời điểm này, giá vàng có thể tiếp tục đi ngang, giảm nhẹ hoặc tăng nhẹ quanh vùng 3.500 USD/ounce.

Chuyên gia dự báo giá có thể giảm thêm khoảng 100 USD/ounce trước khi phục hồi. Sau khi thông tin chính sách tiền tệ được công bố và thị trường hấp thụ hết, áp lực bán có thể giảm, dòng tiền quay trở lại.

Bên cạnh đó, nhu cầu vàng tại châu Á vào mùa cưới và dịp cuối năm cũng có thể hỗ trợ giá. Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc và Việt Nam đều là những thị trường tiêu thụ vàng lớn.

Ông Phương cho rằng khả năng giá vàng phục hồi sau ngày 10/12 là khá cao. Tuy nhiên, đây là dự báo dựa trên diễn biến hiện tại, không đồng nghĩa thị trường chắc chắn đã tạo đáy.

TS. Nguyễn Trí Hiếu cũng nhận định vàng có thể sớm hình thành vùng cân bằng mới, song nhà đầu tư cần thận trọng trước những biến động tiếp theo.

Nhà đầu tư nên giữ vàng hay mua vào?

Với người đang nắm giữ vàng bằng tiền nhàn rỗi, chưa có nhu cầu sử dụng vốn, ông Phương khuyến nghị không nên hoảng loạn bán tháo. Tuy nhiên, nhà đầu tư không nên kỳ vọng giá lập tức quay lại mức đỉnh.

Giá vàng thế giới biến động thời gian gần đây. (Nguồn: Goldprice)

Người có ý định mua vàng cần giải ngân thận trọng, không vay mượn hoặc sử dụng đòn bẩy tài chính. Đặc biệt, giá vàng trong nước hiện chênh lệch lớn so với thế giới, khoảng 22-23 triệu đồng/lượng đối với vàng miếng SJC và 5-7 triệu đồng/lượng với vàng nhẫn.

TS. Nguyễn Trí Hiếu khuyến cáo những người mua vàng ở vùng giá cao, đang lỗ 20-50%, không nên bán tháo nếu sử dụng tiền nhàn rỗi và có khả năng chịu đựng rủi ro. Ngược lại, người mua bằng vốn vay hoặc có khả năng tài chính hạn chế nên cân nhắc cắt lỗ theo ngưỡng an toàn khoảng 20-30%.

Với người muốn bắt đáy, chuyên gia lưu ý không ai có thể xác định chính xác mức giá thấp nhất. Nhà đầu tư cần phân bổ vốn vào nhiều kênh, tránh tập trung toàn bộ tài sản vào vàng.

Ông Hiếu đề xuất đa dạng hóa danh mục với các kênh như bất động sản, chứng khoán, vàng, ngoại tệ, tiền gửi ngân hàng và đầu tư trực tiếp vào doanh nghiệp. Tiền gửi tiết kiệm cũng có thể là lựa chọn trú ẩn khi thị trường biến động mạnh.

Đáng chú ý, chênh lệch giữa giá mua và bán vàng trong nước hiện phổ biến 4-5,5 triệu đồng/lượng, khiến người mua đối mặt nguy cơ thua lỗ ngay sau khi giao dịch.

Với khoản tiền khoảng 1 tỷ đồng, ông Trần Duy Phương nghiêng về phương án gửi tiết kiệm nếu nhà đầu tư ưu tiên an toàn và bảo toàn vốn.

Theo chuyên gia, vàng có thể phục hồi lên trên 4.000 USD/ounce nhưng chưa chắc bước vào xu hướng tăng bền vững. Trong khi đó, gửi tiết kiệm mang lại mức lãi suất tương đối ổn định.

Trường hợp muốn kết hợp hai kênh, nhà đầu tư có thể phân bổ 40% vốn mua vàng và 60% gửi tiết kiệm, thay vì dồn toàn bộ tiền vào kim loại quý.

Các chuyên gia khuyến nghị người dân cân nhắc khả năng tài chính và mức độ chấp nhận rủi ro trước khi xuống tiền. Trong bối cảnh giá vàng còn biến động mạnh, không nên chạy theo tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội (FOMO), vay tiền mua vàng hoặc vội vàng bắt đáy khi chưa có cơ sở.