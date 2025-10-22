Giá bạc lao dốc mạnh sau chuỗi tăng nóng

Ảnh minh họa.

Thị trường hàng hóa nguyên liệu toàn cầu tiếp tục biến động mạnh trong phiên giao dịch 21/10 khi lực bán áp đảo kéo chỉ số MXV-Index giảm 0,8%, xuống 2.255 điểm. Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), nhóm kim loại là tâm điểm chú ý của giới đầu tư trong nước và quốc tế khi dẫn đầu đà suy yếu của toàn thị trường.

Giá bạc giảm sâu hơn 7% - mức giảm mạnh nhất kể từ đầu tháng 10, xuống dưới ngưỡng tâm lý 50 USD/ounce do hoạt động chốt lời diễn ra ồ ạt, trong bối cảnh đồng USD mạnh lên và triển vọng tiêu thụ trong công nghiệp suy yếu. Kết phiên, hợp đồng bạc kỳ hạn tháng 12 dừng ở 47,7 USD/ounce.

Giới phân tích cho rằng đà điều chỉnh này mang tính tất yếu sau chuỗi tăng kéo dài, nhất là khi các dữ liệu mới cho thấy nhu cầu công nghiệp đang chậm lại. Tại Trung Quốc - quốc gia chiếm khoảng 40% nhu cầu bạc công nghiệp toàn cầu tăng trưởng GDP quý III chỉ đạt 4,8%, giảm so với 5,2% của quý trước. Dù sản lượng công nghiệp tháng 9 tăng 6,5% so với cùng kỳ, song nền kinh tế được đánh giá ngày càng phụ thuộc vào xuất khẩu, đe dọa nhu cầu bạc trong các lĩnh vực điện tử, pin mặt trời và năng lượng xanh.

Cùng lúc, chỉ số USD (DXY) tăng 0,35% lên 98,93 điểm - phiên tăng thứ ba liên tiếp khiến kim loại quý kém hấp dẫn hơn với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác.

Dù điều chỉnh mạnh trong ngắn hạn, triển vọng dài hạn của bạc vẫn được đánh giá tích cực nhờ nền tảng cung - cầu vững chắc. Thị trường được dự báo tiếp tục thâm hụt năm thứ năm liên tiếp khi nhu cầu từ các ngành năng lượng tái tạo và xe điện duy trì ở mức cao.

Bên cạnh đó, rủi ro địa chính trị và khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nới lỏng chính sách tiền tệ được kỳ vọng sẽ kích hoạt lại lực mua trú ẩn. Giới đầu tư hiện dõi theo dữ liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ, dự kiến công bố tối 24/10 (giờ Việt Nam), yếu tố được xem là then chốt định hướng kỳ vọng lãi suất trong bối cảnh chính phủ Mỹ vẫn đang tạm thời đóng cửa.

Tại Việt Nam, giá bạc 999 sáng 22/10 cũng giảm hơn 4%, rơi khỏi vùng trên 1,7 triệu đồng/lượng duy trì suốt nửa tháng qua. Hiện giá bạc tại Hà Nội dao động 1,626 - 1,656 triệu đồng/lượng (mua - bán), còn tại TP Hồ Chí Minh là 1,628 - 1,662 triệu đồng/lượng. Do phụ thuộc gần như hoàn toàn vào nguồn nhập khẩu, giá bạc nội địa thường biến động song hành với thị trường thế giới.



