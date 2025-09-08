Giá bạc quay đầu giảm sau khi chạm đỉnh mới

Theo dữ liệu từ Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc hôm nay giảm, bạc 999 1 lượng niêm yết ở mức 1.567.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.615.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Trong 1 năm qua, người mua đã lãi gần 54%.

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá 41.786.562 đồng/thỏi (mua vào) và 43.066.559 đồng/thỏi (bán ra), cập nhật lúc 08:57 ngày 8/9.

Trên thị trường thế giới, giá bạc giảm, đạt 40,67 USD/ounce.

Giá bạc khép lại tuần qua trong xu hướng tăng, nhưng không tạo được cú bứt phá mạnh mẽ như vàng. Theo chuyên gia phân tích James Hyerczyk, nguyên nhân đến từ báo cáo việc làm kém khả quan của Mỹ, vừa thúc đẩy kỳ vọng nới lỏng lãi suất, vừa làm dấy lên lo ngại về tăng trưởng kinh tế.

Trong tháng 8, Mỹ chỉ tạo thêm 22.000 việc làm, thấp xa so với kỳ vọng 75.000; tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4,3%. Báo cáo việc làm ADP cũng gây thất vọng, củng cố khả năng gần như chắc chắn Cục Dự trữ Liên bang (FED) sẽ hạ lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp ngày 17/9. Đồng USD và lợi suất trái phiếu đồng loạt giảm – yếu tố thường có lợi cho kim loại quý.

Động lực vĩ mô đó đã gặp phải một thị trường vật chất chặt chẽ, nơi nhu cầu công nghiệp từ năng lượng mặt trời, xe điện và thiết bị điện tử đang tăng trong khi nguồn cung vẫn bị hạn chế vì hầu hết bạc là sản phẩm phụ của các mỏ kim loại cơ bản và sản lượng sơ cấp mới phản ứng chậm, khiến các dự báo chỉ ra thâm hụt cơ cấu lớn vào năm 2025.

Về phía công nghiệp, xuất khẩu pin mặt trời của Trung Quốc đã tăng hơn 70% trong nửa đầu năm, dẫn đầu là các chuyến hàng đến Ấn Độ, điều này càng hỗ trợ thêm cho việc mua bán vật chất trong ngắn hạn.