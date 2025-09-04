Giá bạc tiếp tục bứt phá vùng đỉnh mới, mức tăng vượt qua giá vàng

Theo dữ liệu từ Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc hôm nay tăng tốc, bạc 999 1 lượng niêm yết ở mức 1.578.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.627.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Mức giá này tiếp tục mở ra chu kỳ leo dốc mới. Trong 1 năm qua, người mua đã lãi 54,3%, vượt mức tăng của giá vàng là 50,48%.

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá 42.097.895 đồng/thỏi (mua vào) và 43.386.558 đồng/thỏi (bán ra), cập nhật lúc 08:10 ngày 4/9.

Trên thị trường thế giới, giá bạc tăng mạnh, đạt 41,09 USD/ounce.

Bạc đã vượt qua ngưỡng trên 41 USD/ounce, đóng cửa tuần ở mức cao nhất trong hơn 11 năm. Diễn biến này được giới phân tích coi là dấu mốc xác nhận sự thoát khỏi trạng thái tích lũy kéo dài, củng cố xu hướng tăng cho bên mua. Sự hỗ trợ cũng đến từ kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ cắt giảm lãi suất trong tháng này, với thị trường định giá 92% khả năng lãi suất sẽ giảm 25 điểm cơ bản.

Theo chuyên gia James Hyerczyk, việc chinh phục thành công mốc 39,53 USD/ounce – rào cản đã kìm giữ giá từ tháng 7 đến nay đã mở ra khoảng trống kỹ thuật để bạc tiến tới vùng 44,22 USD/ounce trong thời gian tới, nếu các điều kiện thị trường tiếp tục thuận lợi. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng, không chỉ về mặt kỹ thuật mà còn về tâm lý, khi nhà đầu tư ngày càng tin tưởng vào triển vọng bứt phá dài hạn của kim loại quý này.

Tuy nhiên, theo chuyên gia phân tích cấp cao. Christopher Lewis, khi giá tăng quá nhanh, rủi ro điều chỉnh giảm là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

"Trong ba phiên gần đây, bạc liên tục đi lên và hiện đã tiệm cận vùng đỉnh kênh giá, đồng thời chạm ngưỡng quan trọng 42 USD/ounce. Đây là mốc mà giới đầu tư rất quan tâm, bởi nếu áp lực bán xuất hiện, giá hoàn toàn có thể lùi về khu vực 40 USD/ounce, vốn là vùng hỗ trợ mạnh, từng là kháng cự trước đó", ông Christopher Lewis nhận định.

Thực tế, Christopher Lewis tin rằng, xu hướng chủ đạo vẫn là đi lên, với mục tiêu xa hơn có thể hướng đến 50 USD/ounce. Lịch sử giá cho thấy bạc thường tăng 2 - 4 phiên liên tiếp rồi đi ngang trước khi tiếp tục xu hướng.



