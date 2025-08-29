Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Giá bạc hôm nay bật tăng mạnh

29-08-2025

Giá bạc hôm nay trong nước và thế giới đồng loạt tăng cao.

Tại Công ty CP Ancarat Việt Nam, giá bạc hôm nay giảm, niêm yết ở mức 1.502.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.540.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội, tăng 9.000 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó.

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá 38.964.000 đồng/thỏi (mua vào) và 39.954.000 đồng/thỏi (bán ra), cập nhật lúc 8:16 ngày 29/8.

Trên thị trường thế giới, giá bạc đạt mức 38,9 USD/oune, tương đương 1.028.000 - 1.034.000 VND/ounce (mua vào - bán ra).

Bạc đã tăng lên trên 38,6 USD/ounce vào phiên 29/8, giao dịch gần mức cao nhất trong một tháng khi đồng đô la giảm do kỳ vọng ngày càng tăng về việc Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ cắt giảm lãi suất vào tháng tới. 

Thị trường hiện chỉ định xác suất 89% về việc cắt giảm 25 điểm cơ bản vào tháng 9, tăng từ 82% của một tuần trước đó. Sự thay đổi diễn ra khi Tổng thống Donald Trump tìm cách gây ảnh hưởng lớn hơn đối với ngân hàng trung ương sau khi cố gắng loại bỏ Thống đốc Fed Lisa Cook và thay thế bà bằng một ứng cử viên ôn hòa hơn. 

Về phía công nghiệp, nhu cầu bạc đã nhận được sự hỗ trợ từ dữ liệu mạnh mẽ của ngành quang điện ở Trung Quốc. Các số liệu gần đây cho thấy xuất khẩu pin mặt trời của Trung Quốc đã tăng hơn 70% trong nửa đầu năm, dẫn đầu là nhu cầu mạnh mẽ từ Ấn Độ. Điều này diễn ra sau khi Trung Quốc lắp đặt hơn 93 gigawatt công suất năng lượng mặt trời vào tháng 5 - mức cao kỷ lục và tăng 300% so với cùng kỳ năm ngoái - trước những thay đổi chính sách sẽ khiến việc kết nối các tấm pin mới vào lưới điện trở nên khó khăn hơn. 



 

Khánh Vy

An ninh tiền tệ

