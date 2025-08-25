Giá bạc tăng mạnh, tiến sát đỉnh lịch sử

Theo dữ liệu từ Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc hôm nay giữ ổn định ở mức cao, bạc 999 1 lượng niêm yết ở mức 1.489.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.535.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Mức giá này đang tiến sát tới đỉnh đạt được vào ngày 23/7, giá bạc 999 loại 1 lượng thời điểm đó giao dịch ở mức 1,493 triệu đồng (mua vào) và 1,539 triệu đồng (bán ra)

Trong 7 ngày qua, giá bạc thỏi khởi sắc tăng 2,5%, giúp người mua lãi hơn 48% trong vòng 1 năm qua.

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá 39.706.567 đồng/thỏi (mua vào) và 40.933.231 đồng/thỏi (bán ra), cập nhật lúc 09:12 ngày 25/8.

Trên thị trường thế giới, giá bạc đạt 38,83 USD/ounce.

Giá bạc đạt quanh mốc 39 USD/ounce, tiến gần đến mức cao nhất trong 14 năm là 39,5 USD đạt được vào cuối tháng 7 trong bối cảnh triển vọng cắt giảm lãi suất của Fed, trong khi các thị trường đánh giá nhu cầu sử dụng bạc trong công nghiệp.

Fed nhận thấy sự thay đổi trong cán cân rủi ro của thị trường lao động yếu hơn so với lạm phát sau khi điều chỉnh bảng lương và tỷ lệ thất nghiệp cao hơn, có khả năng đảm bảo việc điều chỉnh chính sách tiền tệ sẽ chuyển thành mức cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản trong quyết định sắp tới vào tháng 9. Ngoài ra, các nhà giao dịch đã chuyển sang đặt cược nhiều hơn vào ba lần cắt giảm lãi suất tổng cộng trong năm nay, hỗ trợ kim loại quý không sinh lời.

Về mặt công nghiệp, dữ liệu mới cho thấy xuất khẩu pin mặt trời từ Trung Quốc đã tăng hơn 70% trong nửa đầu năm, được hỗ trợ bởi nhu cầu quang điện mạnh hơn từ Ấn Độ. Điều này diễn ra sau khi Trung Quốc lắp đặt công suất hơn 93 gigawatt của các tấm pin mặt trời vào tháng 5, tăng 300% hàng năm lên mức cao kỷ lục mới trước khi một loạt thay đổi chính sách mới sẽ khiến việc gắn các tấm pin vào lưới điện trở nên khó khăn hơn.



