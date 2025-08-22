Giá bạc đồng loạt tăng mạnh

Tại Công ty CP Ancarat Việt Nam, giá bạc hôm nay tăng mạnh, niêm yết ở mức 1.470.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.508.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Dù trong một tuần qua, giá bạc giảm nhẹ 0,2% nhưng người mua vẫn lãi được gần 41,4% trong vòng 1 năm qua.

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá 38.110.000 đồng/thỏi (mua vào) và 39.100.000 đồng/thỏi (bán ra), cập nhật lúc 8:16 ngày 22/8.

Trên thị trường thế giới, giá bạc tăng lên 38,18 USD/ounce, tương đương 1.008.000 - 1.013.000 VND/ounce (mua vào - bán ra).

Giá bạc đã tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 21/8, từ mức thấp gần 37,60 USD/ounce khi lực mua kỹ thuật xuất hiện, giúp thị trường lấy lại mốc hỗ trợ quan trọng quanh 38,1 USD/ounce. Theo nhà phân tích James Hyerczyk, diễn biến này phản ánh sự song hành với vàng, khi cả hai kim loại quý đều nhạy cảm trước những biến động tiền tệ và căng thẳng địa chính trị toàn cầu.

Tuy nhiên, đà tăng của bạc vẫn chưa thực sự bền vững do tâm lý thị trường còn dè dặt. Nhà đầu tư đang chờ đợi hai sự kiện có thể định hướng xu hướng giá trong ngắn hạn: biên bản cuộc họp tháng 7 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và bài phát biểu được mong đợi của Chủ tịch Jerome Powell tại Jackson Hole.

Giới phân tích cho rằng, bất kỳ tín hiệu nào liên quan đến khả năng Fed nới lỏng chính sách đều có thể tạo thêm động lực cho bạc và vàng, trong khi lập trường thận trọng hơn từ Fed sẽ kìm hãm dòng tiền trú ẩn. Trong bối cảnh đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ biến động mạnh, thị trường kim loại quý nhiều khả năng sẽ còn dao động rộng cho tới khi Fed phát đi thông điệp rõ ràng hơn về triển vọng chính sách.