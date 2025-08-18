Giá bạc giữ mức ổn định, tăng 50% trong vòng 1 năm qua

Theo dữ liệu từ Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc hôm nay đi ngang, bạc 999 1 lượng niêm yết ở mức 1.456.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.501.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Trong vòng một năm qua, giá bạc thỏi đã tăng tới 50%, vượt xa mức tăng của giá vàng là 32,65%.

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá 38.826.570 đồng/thỏi (mua vào) và 40.026.567 đồng/thỏi (bán ra), cập nhật lúc 08:58 ngày 18/8.

Trên thị trường thế giới, giá bạc đạt 38,05 USD/ounce.

Thị trường bạc trong tuần qua tiếp tục giằng co quanh vùng giá quan trọng, với những tín hiệu kỹ thuật đang được giới đầu tư theo dõi sát sao.

Tính đến giữa tháng 7 năm 2024, thâm hụt bạc toàn cầu tăng 17%, đạt 215,3 triệu ounce. Theo Viện Bạc, sự gia tăng này chủ yếu do nhu cầu công nghiệp tăng 2% cùng với nguồn cung giảm 1%.

Keith Neumeyer, CEO của First Majestic Silver cho biết: "Bạc không phải là vàng. Bạc là một loại hàng hóa, một loại hàng hóa chiến lược mà loài người cần trong cuộc sống". Viện Bạc cũng báo cáo rằng mặc dù thâm hụt đã giảm 30% vào năm ngoái, nhưng vẫn ở mức đáng kể là 184,3 triệu ounce.

Theo chuyên gia Christopher Lewis, kịch bản đáng chú ý là giá có thể lùi nhẹ về ngưỡng 37,50 USD/ounce trước khi bật tăng trở lại. Đây được xem là cơ hội để các nhà giao dịch tranh thủ mua vào, tạo lực đẩy giúp bạc hồi phục về vùng hỗ trợ và sau đó đảo chiều hướng lên.

Nếu giá vượt qua mốc 39 USD/ounce, xu hướng tăng sẽ được củng cố, mở ra khả năng tiến tới thử thách ngưỡng tâm lý quan trọng 40 USD/ounce. Khi đó, thị trường có thể chứng kiến một đợt tăng mạnh mẽ hơn, thu hút dòng vốn đầu cơ và đầu tư mới. Tuy nhiên, ông Lewis cũng nhấn mạnh, để bứt phá bền vững, bạc cần sự hỗ trợ từ các yếu tố vĩ mô.