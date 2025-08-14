Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá bạc bật tăng mạnh, mức tăng vượt xa giá vàng

14-08-2025 - 09:27 AM | Thị trường

Giá bạc thế giới và trong nước hôm nay đồng loạt tăng mạnh.

Giá bạc bật tăng mạnh, mức tăng vượt xa giá vàng- Ảnh 1.

Theo dữ liệu từ Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc hôm nay tăng vọt, bạc 999 1 lượng niêm yết ở mức 1.476.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.522.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Trong vòng một năm qua, giá bạc thỏi đã tăng tới 49,8%, vượt xa mức tăng của giá vàng là 32,88%.

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá 39.359.902 đồng/thỏi (mua vào) và 40.586.565 đồng/thỏi (bán ra), cập nhật lúc 08:57 ngày 14/8.

Trên thị trường thế giới, giá bạc tăng mạnh, đạt 38,64 USD/ounce.

Giá bạc bật tăng mạnh, mức tăng vượt xa giá vàng- Ảnh 2.

Giá bạc vượt mốc 38,35 USD/ounce, tiếp tục đà tăng sau khi dữ liệu lạm phát của Mỹ củng cố kỳ vọng về đợt cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang vào tháng 9. Lạm phát chung giữ ở mức 2,7%, so với dự báo 2,8%, trong khi lạm phát lõi tăng lên 3,1%, mức cao nhất trong sáu tháng. Các nhà giao dịch hiện dự đoán 94% khả năng Fed sẽ cắt giảm 0,25 điểm phần trăm vào tháng tới và một động thái khác vào cuối năm.

Chuyên gia phân tích cao cấp Christopher Lewis lưu ý rằng nhà đầu tư nên chú ý đến biến động của vàng, bởi vàng và bạc thường biến động cùng chiều. Khi vàng thay đổi giá, sự thay đổi này có thể cung cấp những gợi ý quan trọng giúp dự đoán hướng đi tiếp theo của bạc.

Giá bạc tiếp tục đà giảm sâu



 

Khánh Vy

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Mỹ, Canada đua nhau gửi một loại ‘báu vật’ vào Việt Nam với giá siêu rẻ: Thuế nhập khẩu 0%, nước ta tiêu thụ top đầu thế giới

Mỹ, Canada đua nhau gửi một loại ‘báu vật’ vào Việt Nam với giá siêu rẻ: Thuế nhập khẩu 0%, nước ta tiêu thụ top đầu thế giới Nổi bật

Ở một nơi lắp đặt một dàn điều hòa tiêu tốn 60-90 triệu đồng, điều hòa Trung Quốc đang ồ ạt gia nhập và thay đổi tất cả

Ở một nơi lắp đặt một dàn điều hòa tiêu tốn 60-90 triệu đồng, điều hòa Trung Quốc đang ồ ạt gia nhập và thay đổi tất cả Nổi bật

CEO hãng làm ra xe điện nhanh nhất thế giới: BYD có 'chém gió' không vậy?

CEO hãng làm ra xe điện nhanh nhất thế giới: BYD có 'chém gió' không vậy?

09:03 , 14/08/2025
Điều hòa “càng lạnh càng mát”? Bấy lâu rất nhiều người hiểu sai khiến hóa đơn điện tăng vọt

Điều hòa “càng lạnh càng mát”? Bấy lâu rất nhiều người hiểu sai khiến hóa đơn điện tăng vọt

08:30 , 14/08/2025
Chà là tươi Thái Lan giá rẻ bán khắp Hà Nội

Chà là tươi Thái Lan giá rẻ bán khắp Hà Nội

08:02 , 14/08/2025
Xuất khẩu chuối với giấc mơ tỉ đô

Xuất khẩu chuối với giấc mơ tỉ đô

07:10 , 14/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên