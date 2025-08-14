Giá bạc bật tăng mạnh, mức tăng vượt xa giá vàng

Theo dữ liệu từ Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc hôm nay tăng vọt, bạc 999 1 lượng niêm yết ở mức 1.476.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.522.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Trong vòng một năm qua, giá bạc thỏi đã tăng tới 49,8%, vượt xa mức tăng của giá vàng là 32,88%.

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá 39.359.902 đồng/thỏi (mua vào) và 40.586.565 đồng/thỏi (bán ra), cập nhật lúc 08:57 ngày 14/8.

Trên thị trường thế giới, giá bạc tăng mạnh, đạt 38,64 USD/ounce.

Giá bạc vượt mốc 38,35 USD/ounce, tiếp tục đà tăng sau khi dữ liệu lạm phát của Mỹ củng cố kỳ vọng về đợt cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang vào tháng 9. Lạm phát chung giữ ở mức 2,7%, so với dự báo 2,8%, trong khi lạm phát lõi tăng lên 3,1%, mức cao nhất trong sáu tháng. Các nhà giao dịch hiện dự đoán 94% khả năng Fed sẽ cắt giảm 0,25 điểm phần trăm vào tháng tới và một động thái khác vào cuối năm.

Chuyên gia phân tích cao cấp Christopher Lewis lưu ý rằng nhà đầu tư nên chú ý đến biến động của vàng, bởi vàng và bạc thường biến động cùng chiều. Khi vàng thay đổi giá, sự thay đổi này có thể cung cấp những gợi ý quan trọng giúp dự đoán hướng đi tiếp theo của bạc.







