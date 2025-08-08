Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá bạc hôm nay 8/8: nối dài đà tăng mạnh

08-08-2025 - 10:14 AM | Thị trường

Giá bạc hôm nay trong nước và quốc tế tiếp tục duy trì xu hướng đi lên khi các dữ liệu kinh tế Mỹ phát đi tín hiệu suy yếu, hỗ trợ tâm lý nhà đầu tư.

Tại Công ty CP Ancarat Việt Nam, giá bạc hôm nay tiếp tục tăng, niêm yết ở mức 1.467.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.4505.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Trong vòng 1 tuần qua, giá bạc đã tăng đã giúp người dùng lãi gần 5%.

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá 38.666.000 đồng/thỏi (mua vào) và 39.600.000 đồng/thỏi (bán ra), cập nhật lúc 8:22 ngày 8/8.

Trên thị trường thế giới, giá bạc hồi phục, đạt mức 38,1 USD/oune.

Giá bạc hôm nay 8/8: nối dài đà tăng mạnh- Ảnh 1.

Giá bạc tăng trên 38 USD/ounce, đạt mức cao nhất trong hơn một tuần khi kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất tăng lên trong bối cảnh có dấu hiệu thị trường lao động Hoa Kỳ đang suy yếu. 

Các nhà đầu tư hiện đang chờ đợi dữ liệu yêu cầu trợ cấp thất nghiệp hàng tuần mới nhất để xác nhận thêm. Thêm vào triển vọng ôn hòa, Tổng thống Donald Trump dự kiến sẽ đề cử người kế nhiệm Thống đốc Fed sắp mãn nhiệm Adriana Kugler vào cuối tuần và đã chọn ra bốn ứng cử viên để thay thế Chủ tịch Fed Jerome Powell.

Căng thẳng địa chính trị cũng hỗ trợ nhu cầu trú ẩn an toàn. Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố tăng gấp đôi thuế quan đối với hàng hóa của Ấn Độ lên 50% để đáp trả việc tiếp tục nhập khẩu dầu của Nga.

Chuyên gia Christopher Lewis nhận định vùng giá hiện tại là mốc hỗ trợ quan trọng, đồng thời từng là vùng kháng cự trước đó. Ông cho rằng, nếu vượt qua ngưỡng 38,50 USD/ounce, giá bạc có thể hướng tới vùng 40 USD/ounce; ngược lại, nếu áp lực bán gia tăng, giá có thể điều chỉnh về 35,50 USD/ounce.

Với bối cảnh đồng USD suy yếu và triển vọng tích cực từ thương mại toàn cầu, chiến lược “mua khi điều chỉnh” tiếp tục được xem là lựa chọn phù hợp đối với nhà đầu tư bạc.

Giá bạc bật tăng mạnh


Khánh Vy

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ấn Độ liên tục săn lùng một loại nông sản của Việt Nam: Được mệnh danh hoa nghìn tỷ, trên thế giới rất ít quốc gia trồng được

Ấn Độ liên tục săn lùng một loại nông sản của Việt Nam: Được mệnh danh hoa nghìn tỷ, trên thế giới rất ít quốc gia trồng được Nổi bật

Không phải sầu riêng hay nông sản, một kho báu của Việt Nam được Thái Lan liên tục săn lùng: Xuất khẩu tăng trưởng 3 chữ số, nước ta thu về hàng chục triệu USD

Không phải sầu riêng hay nông sản, một kho báu của Việt Nam được Thái Lan liên tục săn lùng: Xuất khẩu tăng trưởng 3 chữ số, nước ta thu về hàng chục triệu USD Nổi bật

"Người Việt đón nhận sản phẩm Việt": Thông điệp được nhấn mạnh tại Better Choice Awards 2025

"Người Việt đón nhận sản phẩm Việt": Thông điệp được nhấn mạnh tại Better Choice Awards 2025

10:05 , 08/08/2025
Mặt hàng của Việt Nam có bước tiến vượt bậc, "làm mưa làm gió" tại Thái Lan

Mặt hàng của Việt Nam có bước tiến vượt bậc, "làm mưa làm gió" tại Thái Lan

09:39 , 08/08/2025
Xuất khẩu gạo không suôn sẻ

Xuất khẩu gạo không suôn sẻ

09:15 , 08/08/2025
Mẫu iPad từng bị chê đắt bất ngờ giảm giá đến 4 triệu: "Nhỏ xinh" chỉ 8.3 inch, chip A17 Pro, pin 10 tiếng

Mẫu iPad từng bị chê đắt bất ngờ giảm giá đến 4 triệu: "Nhỏ xinh" chỉ 8.3 inch, chip A17 Pro, pin 10 tiếng

08:39 , 08/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên