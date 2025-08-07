Giá bạc bật tăng mạnh

Tham khảo từ Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc 999 1 lượng niêm yết ở mức 1.451.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.496.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Giá bạc bật tăng giúp người mua lãi khoảng 2% trong vòng 1 tuần qua.

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá 38.693.237 đồng/thỏi (mua vào) và 39.893.234 đồng/thỏi (bán ra), cập nhật lúc 08:26 ngày 7/8.

Trên thị trường thế giới, giá bạc đạt 37,95 USD/ounce.

Bạc giữ quanh mức 37,8 USD/ounce trong phiên 6/8 sau khi tăng trong ba phiên liên tiếp, do kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất tiếp tục tăng. chỉ số PMI Dịch vụ do Viện Quản lý Nguồn cung Mỹ (ISM) công bố thấp hơn kỳ vọng, phản ánh đà tăng trưởng kinh tế Mỹ đang chững lại, việc làm giảm và áp lực giá dai dẳng, củng cố các dấu hiệu cho thấy thị trường lao động đang nguội lạnh sau báo cáo bảng lương yếu hơn dự kiến vào tuần trước.

Thị trường hiện đang định giá hai lần cắt giảm lãi suất của Fed vào cuối năm, lần đầu tiên có thể diễn ra vào tháng 9. Chủ tịch Fed San Francisco Mary Daly lặp lại giọng điệu ôn hòa này, viện dẫn sự yếu kém của thị trường lao động và tác động lạm phát hạn chế của thuế quan của ông Donald Trump.

Bạc cũng được thúc đẩy bởi sự bất ổn chính trị sau khi Thống đốc Fed Adriana Kugler từ chức, điều này làm dấy lên lo ngại về sự độc lập của ngân hàng trung ương và mở ra cơ hội cho Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm một người kế nhiệm mới.