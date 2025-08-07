Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá bạc bật tăng mạnh

07-08-2025 - 09:52 AM | Thị trường

Giá bạc hôm nay trong nước và thế giới tiếp tục bật tăng nhờ loạt tín hiệu kém lạc quan từ nền kinh tế Mỹ.

Giá bạc bật tăng mạnh- Ảnh 1.

Tham khảo từ Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc 999 1 lượng niêm yết ở mức 1.451.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.496.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Giá bạc bật tăng giúp người mua lãi khoảng 2% trong vòng 1 tuần qua.

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá 38.693.237 đồng/thỏi (mua vào) và 39.893.234 đồng/thỏi (bán ra), cập nhật lúc 08:26 ngày 7/8.

Trên thị trường thế giới, giá bạc đạt 37,95 USD/ounce.

Giá bạc bật tăng mạnh- Ảnh 2.

Bạc giữ quanh mức 37,8 USD/ounce trong phiên 6/8 sau khi tăng trong ba phiên liên tiếp, do kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất tiếp tục tăng. chỉ số PMI Dịch vụ do Viện Quản lý Nguồn cung Mỹ (ISM) công bố thấp hơn kỳ vọng, phản ánh đà tăng trưởng kinh tế Mỹ đang chững lại, việc làm giảm và áp lực giá dai dẳng, củng cố các dấu hiệu cho thấy thị trường lao động đang nguội lạnh sau báo cáo bảng lương yếu hơn dự kiến vào tuần trước. 

Thị trường hiện đang định giá hai lần cắt giảm lãi suất của Fed vào cuối năm, lần đầu tiên có thể diễn ra vào tháng 9. Chủ tịch Fed San Francisco Mary Daly lặp lại giọng điệu ôn hòa này, viện dẫn sự yếu kém của thị trường lao động và tác động lạm phát hạn chế của thuế quan của ông Donald Trump. 

Bạc cũng được thúc đẩy bởi sự bất ổn chính trị sau khi Thống đốc Fed Adriana Kugler từ chức, điều này làm dấy lên lo ngại về sự độc lập của ngân hàng trung ương và mở ra cơ hội cho Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm một người kế nhiệm mới. 

Hôm nay 5/8, giá bạc đảo chiều tăng

 

Khánh Vy

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Mỹ tăng mạnh đưa mặt hàng ít quen thuộc này vào Việt Nam: nhập khẩu đột biến gần 700%, đạt kỷ lục trong hơn 5 năm qua

Mỹ tăng mạnh đưa mặt hàng ít quen thuộc này vào Việt Nam: nhập khẩu đột biến gần 700%, đạt kỷ lục trong hơn 5 năm qua Nổi bật

Bị Mỹ áp thuế mạnh tay với mặt hàng chủ lực, quốc gia Đông Nam Á quay xe xuất khẩu sang Trung Quốc, khẳng định: Chúng tôi có một cơ hội rất lớn ở đây!

Bị Mỹ áp thuế mạnh tay với mặt hàng chủ lực, quốc gia Đông Nam Á quay xe xuất khẩu sang Trung Quốc, khẳng định: Chúng tôi có một cơ hội rất lớn ở đây! Nổi bật

iPhone 17 Air mỏng cỡ nào?

iPhone 17 Air mỏng cỡ nào?

09:37 , 07/08/2025
7 tháng năm 2025, Việt Nam xuất siêu 10,18 tỷ USD

7 tháng năm 2025, Việt Nam xuất siêu 10,18 tỷ USD

09:15 , 07/08/2025
Rẻ hơn cả hàng nội địa, người tiêu dùng đổ xô đi mua, Việt Nam mạnh tay chi 2,6 tỷ USD nhập khẩu mặt hàng này

Rẻ hơn cả hàng nội địa, người tiêu dùng đổ xô đi mua, Việt Nam mạnh tay chi 2,6 tỷ USD nhập khẩu mặt hàng này

08:20 , 07/08/2025
Một tính năng trên iPhone tăng tuổi thọ pin mà ít ai để ý, muốn pin bền nên bật lên ngay

Một tính năng trên iPhone tăng tuổi thọ pin mà ít ai để ý, muốn pin bền nên bật lên ngay

07:45 , 07/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên