Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá bạc tiếp tục đà giảm sâu

12-08-2025 - 09:39 AM | Thị trường

Thị trường bạc ghi nhận xu hướng giảm cả ở trong nước và thế giới.

Giá bạc tiếp tục đà giảm sâu- Ảnh 1.

Tại Công ty CP Ancarat Việt Nam, giá bạc hôm nay tiếp tục giảm, niêm yết ở mức 1.453.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.491.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá 38.294.000 đồng/thỏi (mua vào) và 39.226.000 đồng/thỏi (bán ra), cập nhật lúc 8:56 ngày 12/8.

Trên thị trường thế giới, giá bạc quay đầu giảm, đạt mức 37,8 USD/oune, tương đương 992.000 - 997.000 VND/ounce (mua vào - bán ra).

Giá bạc tiếp tục đà giảm sâu- Ảnh 2.

Bạc trượt xuống quanh mức 37,7 USD/ounce, quay trở lại một phần mức tăng của tuần trước khi các nhà đầu tư chốt lời trước dữ liệu lạm phát quan trọng của Hoa Kỳ có thể định hình đường lối chính sách của Cục Dự trữ Liên bang. 

Thị trường đang ngày càng đặt cược vào việc Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 9 trong bối cảnh có dấu hiệu thị trường lao động suy yếu, với một động thái tiếp theo có thể xảy ra vào tháng 12 cũng đã được định giá. 

Thống đốc Fed Michelle Bowman cho biết vào hôm 9/8 rằng báo cáo việc làm yếu kém mới nhất củng cố mối lo ngại của bà về sự mong manh của thị trường lao động và củng cố quan điểm của bà rằng ba lần cắt giảm lãi suất có thể sẽ phù hợp trong năm nay. 

Các nhà đầu tư cũng đang chờ đợi thông báo về việc liệu thời hạn 12 tháng 8 cho thỏa thuận đình chiến thuế quan giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc có được gia hạn hay không. Về địa chính trị, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump dự kiến sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 15 tháng 8 tại Alaska để đàm phán chấm dứt xung đột Ukraine. 

Giá bạc biến động nhẹ phiên đầu tuần
 

Khánh Vy

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Vingroup của ông Phạm Nhật Vượng vừa chốt bổ sung một mảng kinh doanh trụ cột – là ngành trị giá 1.100 tỷ USD, 10 năm qua mọi chỉ số đều tăng như tên lửa

Vingroup của ông Phạm Nhật Vượng vừa chốt bổ sung một mảng kinh doanh trụ cột – là ngành trị giá 1.100 tỷ USD, 10 năm qua mọi chỉ số đều tăng như tên lửa Nổi bật

Gần 400.000 tấn cây quý từ Campuchia đổ bộ giúp Việt Nam trở thành 'ông trùm' thứ 3 thế giới: Nước ta là đối thủ lớn nhất của Thái Lan, chi hơn 1,7 tỷ USD gom hàng

Gần 400.000 tấn cây quý từ Campuchia đổ bộ giúp Việt Nam trở thành 'ông trùm' thứ 3 thế giới: Nước ta là đối thủ lớn nhất của Thái Lan, chi hơn 1,7 tỷ USD gom hàng Nổi bật

Đối thủ sầu riêng của Thái Lan, Việt Nam vừa chính thức xuất khẩu lô hàng đầu tiên sang Trung Quốc bằng đường hàng không, đến tay người tiêu dùng chỉ mất 48 tiếng

Đối thủ sầu riêng của Thái Lan, Việt Nam vừa chính thức xuất khẩu lô hàng đầu tiên sang Trung Quốc bằng đường hàng không, đến tay người tiêu dùng chỉ mất 48 tiếng

09:36 , 12/08/2025
Haval Jolion giảm giá mạnh tại đại lý: Bản ‘base’ còn 609 triệu đồng, vẫn đắt hơn hẳn Xforce, Creta

Haval Jolion giảm giá mạnh tại đại lý: Bản ‘base’ còn 609 triệu đồng, vẫn đắt hơn hẳn Xforce, Creta

09:35 , 12/08/2025
Nữ giám đốc thu hơn 100 tỷ đồng từ việc sản xuất 400 tấn thịt sấy khô giả

Nữ giám đốc thu hơn 100 tỷ đồng từ việc sản xuất 400 tấn thịt sấy khô giả

08:55 , 12/08/2025
Triệt phá đường dây buôn bán thực phẩm chức năng giả, bắt giữ 18 nghi phạm: Đắt gấp 70 lần giá trị thực

Triệt phá đường dây buôn bán thực phẩm chức năng giả, bắt giữ 18 nghi phạm: Đắt gấp 70 lần giá trị thực

08:32 , 12/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên