Giá bạc tiếp tục đà giảm sâu

Tại Công ty CP Ancarat Việt Nam, giá bạc hôm nay tiếp tục giảm, niêm yết ở mức 1.453.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.491.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá 38.294.000 đồng/thỏi (mua vào) và 39.226.000 đồng/thỏi (bán ra), cập nhật lúc 8:56 ngày 12/8.

Trên thị trường thế giới, giá bạc quay đầu giảm, đạt mức 37,8 USD/oune, tương đương 992.000 - 997.000 VND/ounce (mua vào - bán ra).

Bạc trượt xuống quanh mức 37,7 USD/ounce, quay trở lại một phần mức tăng của tuần trước khi các nhà đầu tư chốt lời trước dữ liệu lạm phát quan trọng của Hoa Kỳ có thể định hình đường lối chính sách của Cục Dự trữ Liên bang.

Thị trường đang ngày càng đặt cược vào việc Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 9 trong bối cảnh có dấu hiệu thị trường lao động suy yếu, với một động thái tiếp theo có thể xảy ra vào tháng 12 cũng đã được định giá.

Thống đốc Fed Michelle Bowman cho biết vào hôm 9/8 rằng báo cáo việc làm yếu kém mới nhất củng cố mối lo ngại của bà về sự mong manh của thị trường lao động và củng cố quan điểm của bà rằng ba lần cắt giảm lãi suất có thể sẽ phù hợp trong năm nay.

Các nhà đầu tư cũng đang chờ đợi thông báo về việc liệu thời hạn 12 tháng 8 cho thỏa thuận đình chiến thuế quan giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc có được gia hạn hay không. Về địa chính trị, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump dự kiến sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 15 tháng 8 tại Alaska để đàm phán chấm dứt xung đột Ukraine.