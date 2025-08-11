Giá bạc biến động nhẹ phiên đầu tuần

Tham khảo từ Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc 999 1 lượng niêm yết ở mức 1.458.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.503.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Giá bạc bật tăng giúp người mua lãi khoảng 2,5% trong vòng 1 tuần qua.

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá 38.879.903 đồng/thỏi (mua vào) và 40.079.900 đồng/thỏi (bán ra), cập nhật lúc 08:30 ngày 11/8.

Trên thị trường thế giới, giá bạc giảm nhẹ, đạt 38,1 USD/ounce.

Bạc giao dịch trên 38 đô la USD/ounce, do kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất của Hoa Kỳ và sự không chắc chắn từ các mức thuế quan mới đã thúc đẩy nhu cầu về kim loại quý.

Các yêu cầu trợ cấp thất nghiệp hàng tuần cao hơn dự kiến, cùng với báo cáo bảng lương phi nông nghiệp yếu hơn dự kiến vào tuần trước, đã thúc đẩy các nhà giao dịch định giá việc Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất vào tháng 9, với một động thái khác có thể xảy ra vào tháng 12.

Trong các diễn biến chính trị, Tổng thống Donald Trump đã đề cử Stephen Miran, chủ tịch Hội đồng Cố vấn Kinh tế, thay thế Adriana Kugler trong Hội đồng Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang. Thị trường cũng cân nhắc các báo cáo rằng Thống đốc Fed Christopher Waller, được coi là ôn hòa hơn, có thể là lựa chọn của ông Donald Trump để lãnh đạo ngân hàng trung ương, củng cố kỳ vọng về chính sách dễ dàng hơn.

Trên mặt trận thương mại, các mức thuế đối ứng toàn diện của Trump đã có hiệu lực từ 7/8, áp đặt các mức thuế từ 10% đến 41% và làm gia tăng lo ngại về khả năng kéo nền kinh tế Hoa Kỳ.

Theo nhà phân tích kỹ thuật Christian Borjon Valencia đánh giá, lực mua cần đủ mạnh để vượt qua ngưỡng kháng cự quan trọng 39,00 USD/ounce. Khi đó, giá bạc sẽ có cơ hội kiểm tra lại đỉnh đầu năm ở mức 39,52 USD/ounce, trước khi hướng tới mốc tâm lý 40,00 USD/ounce – vùng giá được xem là “rào cản then chốt” cho xu hướng tăng trung hạn.