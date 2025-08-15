Giá bạc biến động sau phiên tăng mạnh

Tại Công ty CP Ancarat Việt Nam, giá bạc hôm nay giảm, niêm yết ở mức 1.469.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.507.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá 38.084.000 đồng/thỏi (mua vào) và 39.074.000 đồng/thỏi (bán ra), cập nhật lúc 8:52 ngày 15/8.

Trên thị trường thế giới, giá bạc mất mốc 38 USD/ounce, đạt mức 37,9 USD/ounce, tương đương 998.000 - 1.003.000 VND/ounce (mua vào - bán ra).

Chuyên gia phân tích cấp cao Christopher Lewis nhận định, điều đáng quan tâm hiện nay là liệu thị trường có đủ lực để tiếp tục bứt phá.

"Bạc vốn là một thị trường biến động mạnh, nên về lâu dài, giá sẽ phải xác định rõ xu hướng, cũng như xem nhà đầu tư có đủ khả năng chịu đựng các biến động này hay không" - ông nói.

"Triển vọng dài hạn đối với bạc vẫn được đánh giá tích cực, nhưng thực tế thị trường gần đây đã chứng kiến nhiều nhiễu động. Một yếu tố quan trọng cần lưu ý là đồng USD - vốn có mối tương quan nghịch lớn với bạc - hiện đang biến động khá mạnh" - ông cho hay.

Ngoài ra, Christopher Lewis nhấn mạnh, bạc vừa là kim loại quý vừa là kim loại công nghiệp, nên chịu ảnh hưởng đồng thời từ yếu tố đầu tư an toàn và nhu cầu sản xuất.