Giá bạc biến động nhẹ, chờ đợi các dữ liệu kinh tế Mỹ

19-08-2025 - 11:09 AM | Thị trường

Giá bạc trong nước và thế giới giảm nhẹ.

Giá bạc biến động nhẹ, chờ đợi các dữ liệu kinh tế Mỹ- Ảnh 1.

Tại Công ty CP Ancarat Việt Nam, giá bạc hôm nay giảm, niêm yết ở mức 1.460.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.498.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Người mua đã lãi được gần 47% trong vòng 1 năm qua.

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá 37.844.000 đồng/thỏi (mua vào) và 38.834.000 đồng/thỏi (bán ra), cập nhật lúc 8:55 ngày 19/8.

Trên thị trường thế giới, giá bạc giảm xuống còn 37,82 USD/ounce, tương đương 998.000 - 1.004.000 VND/ounce (mua vào - bán ra).

Giá bạc biến động nhẹ, chờ đợi các dữ liệu kinh tế Mỹ- Ảnh 2.

Bạc hiện đang dao động quanh ngưỡng quan trọng 37,87 USD/ounce. Nhà phân tích thị trường James Hyerczyk cho rằng, đây là vùng trung lập trong ngắn hạn, giá chưa có hướng đi rõ ràng, chỉ cân bằng giữa phe mua và phe bán.

"Nếu mốc 37,30 USD/ounce không giữ được, áp lực bán tháo có thể xuất hiện, đẩy giá xuống vùng hỗ trợ tiếp theo quanh 36,21 - 35,28 USD/ounce. Ngược lại, nếu vượt 38,74 USD/ounce, phe mua có thể giành quyền kiểm soát và tạo đà tăng mới", ông nói.

Ngoài ra, giới đầu tư hiện kỳ vọng tới 84% rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ hạ lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 9, khi thị trường lao động vẫn giữ được sự ổn định. Dữ liệu thị trường lao động vẫn cho thấy sự ổn định, khiến Fed khó đẩy nhanh tốc độ nới lỏng chính sách. Đây cũng là nguyên nhân làm giảm sức hút của việc mở rộng thêm các vị thế mua vàng và bạc trong ngắn hạn.

Theo các nhà phân tích, để xác định rõ hướng đi tiếp theo, thị trường kim loại quý đang chờ thêm tín hiệu từ bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell tại hội nghị Jackson Hole vào cuối tuần này, cũng như báo cáo kinh tế Mỹ công bố trong tháng 8.

Khánh Vy

