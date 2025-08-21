Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Giá bạc bật tăng trở lại

21-08-2025 - 10:13 AM | Thị trường

Giá bạc trong nước bật tăng sau khi giảm sâu ở phiên trước.

Theo dữ liệu từ Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc hôm nay bật tăng, bạc 999 1 lượng niêm yết ở mức 1.452.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.497.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 29.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 23.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với sáng qua.

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá 38.719.903 đồng/thỏi (mua vào) và 39.919.900 đồng/thỏi (bán ra), cập nhật lúc 08:30 ngày 21/8.

Trên thị trường thế giới, giá bạc hồi phục, đạt 38,05 USD/ounce.

Giá bạc bật tăng trở lại- Ảnh 1.

Theo chuyên gia phân tích cấp cao Christopher Lewis, trong tình hình hiện tại, nhà đầu tư chưa có cơ sở để thực hiện bán khống.

"Vùng 37,50 USD/ounce tiếp tục là ngưỡng hỗ trợ quan trọng. Đây vốn là ngưỡng kháng cự mạnh trong quá khứ, nên khi chuyển thành hỗ trợ, lực mua trở nên rất lớn" - ông nói.

Tuy nhiên, theo Christopher Lewis, thị trường vẫn khá nhạy cảm với ngưỡng kháng cự 39 USD/ounce.

"Nếu vượt qua mốc này, giá có thể tiến lên 40 USD/ounce, nhưng khó diễn ra ngay lập tức. Nhiều khả năng sẽ còn những phiên dao động giằng co" - Christopher Lewis cho hay.

Theo Christopher Lewis, lúc này nhà đầu tư nên tận dụng các nhịp điều chỉnh giá để mua vào, thay vì bán khống. Chỉ khi giá rơi xuống dưới mốc 35 USD/ounce thì xu hướng tăng mới thật sự gặp rủi ro. Ông cũng lưu ý rằng đây là giai đoạn khối lượng giao dịch thường giảm, nên việc giá đi ngang trong ngắn hạn là điều bình thường.

Giá bạc biến động nhẹ, chờ đợi các dữ liệu kinh tế Mỹ

 

Khánh Vy

