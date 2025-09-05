Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Giá bạc điều chỉnh nhẹ sau khi đạt đỉnh

05-09-2025 - 09:27 AM | Thị trường

Giá bạc hôm nay trong nước và thế giới rung lắc nhẹ nhưng vẫn neo ở mức cao.

Giá bạc điều chỉnh nhẹ sau khi đạt đỉnh- Ảnh 1.

Tại Công ty CP Ancarat Việt Nam, giá bạc hôm nay ổn định, niêm yết ở mức 1.573.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.612.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội, tăng 3.000 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó. Tại những khu vực khác tại Hà Nội, giá bạc điều chỉnh giảm nhẹ.

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá 40.894.000 đồng/thỏi (mua vào) và 41.874.000 đồng/thỏi (bán ra), cập nhật lúc 8:01 ngày 5/9.

Trên thị trường thế giới, giá bạc đạt mức 40,77 USD/oune, tương đương 1.075.000 - 1.081.000 VND/ounce (mua vào - bán ra).

Giá bạc điều chỉnh nhẹ sau khi đạt đỉnh- Ảnh 2.

Giá bạc tiếp tục duy trì ở vùng cao trong bối cảnh giới đầu tư đặt cược mạnh vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ cắt giảm lãi suất ngay trong tháng 9, đồng thời theo dõi sát diễn biến lợi suất trái phiếu kho bạc dài hạn, có thời điểm vượt mốc 5%.

Theo chuyên gia phân tích James Hyerczyk, việc vượt qua ngưỡng kháng cự 40,93 USD/ounce đã mở ra triển vọng bạc tiến lên vùng 44,22 USD/ounce – mức tăng quan trọng tiếp theo. "Tuy vậy, thị trường cũng có thể xuất hiện những nhịp điều chỉnh ngắn hạn. Giới giao dịch được khuyến nghị thận trọng trước các biến động bất ngờ, đặc biệt trong bối cảnh rủi ro chính trị gia tăng", vị chuyên gia nói.

Công cụ CME FedWatch cho thấy, xác suất FED hạ 25 điểm cơ bản trong cuộc họp ngày 17/9 đã lên tới 92%. Kỳ vọng này càng củng cố vị thế của vàng và bạc như những kênh trú ẩn hấp dẫn trong môi trường lãi suất thấp. Bên cạnh đó, việc đồng USD mất hơn 9% từ đầu năm cũng trở thành động lực quan trọng giúp kim loại quý này hút thêm dòng vốn quốc tế.

Giá bạc tiếp tục bứt phá vùng đỉnh mới, mức tăng vượt qua giá vàng
 

Khánh Vy

An ninh tiền tệ

