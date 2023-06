Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 12/6 dự báo tăng từ 200 - 300 đồng/lít?

Cụ thể, dầu thô WTI của Mỹ giảm 1,46 USD/thùng, xuống mức 70,18 USD/thùng, giá dầu Brent giảm 1,42 USD, xuống mức 74,89 USD/thùng.

Giá dầu giảm hơn 1 USD/thùng, ghi nhận mức giảm hàng tuần thứ hai liên tiếp. Tuy nhiên, do dư âm của giá dầu thế giới những ngày trước đó, rất có thể các cơ quan chức năng sẽ điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trong nước tăng từ 200 - 300 đồng/lít.

Giá dầu thế giới giảm, dự báo kỳ điều hành ngày mai, giá bán lẻ xăng dầu trong nước có thể được điều chỉnh tăng từ 200 - 300 đồng/lít, thậm chí là cao hơn.

Theo quy định, ngày điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trong nước là ngày 11/6, nhưng do trùng vào ngày nghỉ cuối tuần nên Liên bộ Công Thương - Tài chính sẽ điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu vào thứ Hai, ngày 12/6 thay vì Chủ nhật 11/6 như thường lệ.

Chia sẻ với VTC News , một số doanh nghiệp đầu mối và doanh nghiệp bán lẻ cho biết, mặc dù giá xăng dầu thế giới biến động giảm hai tuần liên tiếp, nên nhiều khả năng tại kỳ điều hành giá của liên Bộ Tài chính - Công Thương ngày mai 12/6, giá xăng dầu sẽ được điều chỉnh tăng nhẹ hoặc giữ nguyên.

Ông Giang Chấn Tây - Giám đốc doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu phía Nam nhận định: “Nếu giá xăng dầu trên thế giới biến động và tiếp tục tăng vào ngày mai (12/6), dự báo giá bán lẻ xăng dầu trong nước có thể được điều chỉnh tăng từ 200 - 300 đồng/lít. Bên cạnh đó, việc điều chỉnh giá xăng dầu kỳ này thế nào còn phụ thuộc vào việc trích lập Quỹ BOG xăng dầu và các loại phí có điều chỉnh khác nếu có” .

Ở thị trường trong nước, giá bán các loại xăng dầu hôm nay được áp dụng theo mức giá tại phiên điều hành chiều 1/6 của liên Bộ Tài chính - Công Thương. Theo đó, giá xăng E5 RON92 tăng 390 đồng/lít, giá mới là 20.878 đồng mỗi lít; xăng RON95-III tăng 516 đồng mỗi lít, lên 22.015 đồng/lít.

Trong khi đó, các mặt hàng dầu đều được điều chỉnh giảm. Cụ thể, dầu điêzen 0.05S giảm 11 đồng/lít so với mức bán lẻ hiện hành, không cao hơn 17.943 đồng/lít; dầu hỏa giảm 198 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành, không cao hơn 17.771 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S giảm 275 đồng/kg so với giá bán lẻ hiện hành, không cao hơn 14.883 đồng/kg.

Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng đã trải qua 16 lần điều chỉnh giá, trong đó có 9 lần tăng, 6 lần giảm và 1 lần giữ nguyên.

Giá dầu thế giới dự báo tăng

Giá dầu giảm hơn 1 USD/thùng, ghi nhận mức giảm hàng tuần thứ hai liên tiếp, do số liệu đáng thất vọng của Trung Quốc làm tăng thêm nghi ngờ về tăng trưởng nhu cầu sau quyết định cắt giảm sản lượng cuối tuần của Ả Rập Xê Út.

Cả hai chuẩn đều mất hơn 3 USD vào thứ Năm sau khi một phương tiện truyền thông đưa tin rằng một thỏa thuận hạt nhân giữa Hoa Kỳ và Iran sắp đạt được và sẽ dẫn đến nhiều nguồn cung hơn. Giá giảm bớt sau khi cả hai quốc gia phủ nhận báo cáo, kết thúc thấp hơn khoảng 1 USD/thùng.

Giá xăng dầu sẽ chấm dứt chuỗi giảm? (Ảnh minh họa: Businesstoday).

Nhà phân tích Giovanni Staunovo của UBS cho biết: “Việc cắt giảm của Ả Rập Xê Út đã nâng giá lên một chút, và sau đó là tin đồn về khả năng trở lại của các thùng dầu Iran đã chứng kiến sự sụt giảm lớn. Các nhà đầu tư mua lâu có thể sẽ đứng bên lề cho đến khi lượng dầu tồn kho lớn hơn giảm rõ rệt” .

Giá dầu đã tăng vào đầu tuần, được hỗ trợ bởi cam kết của Ả Rập Xê Út vào cuối tuần qua sẽ cắt giảm sản lượng nhiều hơn so với các thỏa thuận cắt giảm trước đó với OPEC+, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác.

Như vậy, tuần qua, cả hai mặt hàng dầu chuẩn đều đã giảm hơn 1 USD, đánh dấu tuần giảm thứ hai liên tiếp. Giá dầu Brent giảm 1,34 USD xuống mức 74,79 USD/thùng, dầu WTI giảm 1,57 USD xuống mức 70,17 USD/thùng.

Sự lao dốc của giá dầu là do dữ liệu kinh tế yếu của Trung Quốc và dự trữ xăng của Mỹ tăng.

Theo Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA), dự trữ xăng của Mỹ trong tuần trước tăng 2,8 triệu thùng, dự trữ dầu diesel cũng tăng 5,1 triệu thùng. Dự trữ nhiên liệu của Mỹ tăng bất ngờ làm dấy lên lo ngại về mức tiêu thụ của quốc gia sử dụng dầu hàng đầu thế giới này.

Theo Reuters , Bộ Năng lượng Mỹ ngày 9/6 cho biết đã trao hợp đồng cung cấp cho 5 công ty để cung cấp 3,1 triệu thùng dầu thô cho Kho dự trữ dầu chiến lược của Mỹ vào tháng 8 với mức giá trung bình 73 USD/thùng.

Hồi tháng 5, Bộ này đã công bố kế hoạch mua dầu như một bước để bổ sung cho nguồn dự trữ khẩn cấp sau đợt giải phóng dầu kỷ lục 180 triệu thùng hồi năm ngoái trong một nỗ lực nhằm “hạ nhiệt” giá dầu tăng nóng.

Trong tuần, giá dầu cũng đã có phiên leo dốc sau quyết định cắt giảm sản lượng thêm 1 triệu thùng/ngày vào tháng 7 của Saudi Arabia và quyết định kéo dài chính sách cắt giảm sản lượng hiện tại của OPEC+ đến hết năm 2024.

Tuần tới, ngoài quyết định thu mua thêm dầu cho kho dự trữ dầu chiến lược của Mỹ, quyết định của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) về việc tăng hay giữ nguyên lãi suất sẽ là nhân tố tác động đến giá dầu. Theo các nhà phân tích, khả năng cao Fed sẽ giữ lãi suất không đổi và điều này sẽ hỗ trợ giá xăng dầu tăng tốc.