Giá cà phê hôm nay 24-10: Quá kịch tính

24-10-2025 - 10:54 AM | Thị trường

Giá cà phê hôm nay mở đầu tăng mạnh 3 con số nhưng chốt phiên lại lao dốc cực mạnh

Phiên giao dịch đêm qua, rạng sáng nay 24-10 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London – Anh có lúc tăng đến 131 USD/tấn, lên 4.870 USD/tấn nhưng chốt phiên lại giảm đến 185 USD/tấn, còn 4.554 USD/tấn với kỳ hạn giao tháng 11-2025. 

Hồi hộp theo dõi giá cà phê

Đây là phiên giao dịch có mức giá biến động lớn nhất từ đầu tháng 10 đến nay khiến nông dân lo lắng.

Giá cà phê hôm nay ở thị trường trong nước dự kiến sẽ giảm mạnh sau phiên tăng hào hứng hôm qua với mức tăng bình quân khoảng 2.800 đồng/kg, đưa giá cà phê bình quân lên 118.300 đồng/kg.

Tuy nhiên, giá cà phê ở Lâm Đồng lại ở mức thấp, chỉ 117.000 đồng/kg trong khi giá ở Đắk Lắk đạt 118.500 – 119.000 đồng/kg.

Giữa lúc nông dân kỳ vọng giá cà phê lên lại mức 120.000 đồng/kg thì thị trường lại đi ngược lại.

Trên sàn New York – Mỹ, giá cà phê Arabica cũng diễn biến tương tự, kỳ hạn giao tháng 12-2025, trong phiên có lúc tăng đến 380 USD/tấn nhưng chốt phiên giảm 240 USD/tấn, còn 9.040 USD/tấn.

Giá cà phê hôm nay 24-10: Quá kịch tính- Ảnh 1.

Giá cà phê hôm nay có nhiều kịch tính

Hôm nay, Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (VICOFA) tổng kết một niên vụ (từ tháng 10 năm trước đến tháng 9 năm sau) thành công chưa từng có khi vừa trúng mùa, vừa trúng giá.

Theo Ngọc Ánh

Người lao động

