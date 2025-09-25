Giá cà phê hôm nay 25-9: Arabica, Robusta quay đầu tăng vọt

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua, rạng sáng nay 25-9 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London – Anh tăng 101 -113 USD/tấn, tỉ lệ từ 2,45%-2,84%; giá Arabica trên sàn New York – Mỹ tăng 3,77%-5,03%.

Giá cà phê đồng loạt tăng mạnh

Cụ thể, giá Robusta các kỳ hạn như sau:

Giao tháng 11-2025 tăng 101 USD/tấn, lên 4.219 USD/tấn, tương đương 110.500 đồng/kg.

Giao tháng 1-2025 tăng 106 USD/tấn, lên 4.185 USD/tấn.

Giao tháng 3-2025 tăng 108 USD/tấn, lên 4.133 USD/tấn.

Giao tháng 5-2025 tăng 113 USD/tấn, lên 4.091 USD/tấn.

Giá Arabica kỳ hạn giao tháng 12-2025 tăng 410 USD/tấn, lên 8.130 USD/tấn, tương đương 213.000 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay kỳ vọng tăng trở lại ở khu vực Tây Nguyên từ mức giá 111.400 đồng/kg trước giờ sàn London giao dịch.

Như vậy, giá cà phê nội địa vẫn tiếp tục cao hơn giá sàn quy đổi ở kỳ hạn có giá cao nhất. Điều này cho thấy, giá cà phê trên sàn London gần đây ít ảnh hưởng đến giá cà phê nội địa hơn.

Cà phê Việt Nam ngày càng có giá

Cà phê Việt có giá hơn, vì sao?

Thực tế, ở các kỳ thống kê gần đây, giá cà phê xuất khẩu (thường gọi là "hàng thực") của các doanh nghiệp xuất khẩu đều cao hơn giá sàn (thường gọi là hàng giấy).

Ngoài ra, gần đây nhiều tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển cà phê đặc sản (cà phê hái chín, chế biến cầu kỳ và trải qua thử nếm bởi chuyên gia) nên có giá trị cao.

Kể cả các lô dù không đạt điểm từ 80/100 (đủ chuẩn gọi là cà phê đặc sản), thì chất lượng cũng cao hơn cà phê thương mại bình thường, giá bán tốt hơn.

Rất nhiều nhà mua hàng thế giới đã tìm đến Việt Nam để mua cà phê đặc sản với giá cao và không dùng giá sàn để tham chiếu.

Vụ thu hoạch sắp tới, các chuyên gia, cơ quan chức năng tiếp tục khuyến cáo nông dân hái cà phê chín không chỉ giúp nâng cao chất lượng mà số lượng cũng nhiều hơn.



