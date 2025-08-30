Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Giá cà phê hôm nay 30-8: Quay lại đà tăng

30-08-2025 - 10:39 AM | Thị trường

Giá cà phê hôm nay tăng trở lại chỉ sau 1 phiên giảm cho thấy xu hướng tăng giá vẫn là chủ đạo

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua, rạng sáng nay 30-8 (giờ Việt Nam), giá Robusta trên sàn London tăng từ 7 đến 16 USD/tấn, trong khi Arabica trên sàn New York bật mạnh hơn, với mức tăng từ 1,63% đến 2,28%. 

Ở kỳ hạn tham chiếu, giá Robusta giao tháng 11-2025 đạt 4.815 USD/tấn sau khi tăng thêm 7 USD; giá Arabica giao tháng 12-2025 tăng 190 USD, lên 8.410 USD/tấn.

Tại thị trường nội địa, giá cà phê hôm nay dự kiến điều chỉnh nhẹ quanh mức bình quân 122.300 đồng/kg, so với phiên trước sàn London mở cửa. Tuy nhiên, thực tế những tháng gần đây cho thấy giá cà phê trong nước không còn bám sát diễn biến quốc tế mà chủ yếu phụ thuộc vào cung cầu nội địa. 

Một số doanh nghiệp lý giải nguyên nhân giá Robusta quốc tế tăng mạnh là do sàn London thiếu hàng, cộng với yếu tố "tranh tối, tranh sáng" liên quan đến thuế đối ứng khiến giới đầu tư tận dụng cơ hội để đẩy giá.

Trong nước, tình hình lại có phần khác biệt. Nhiều nông dân có tiềm lực tài chính vững không chịu áp lực bán ra, nên tiếp tục giữ hàng. Điều này khiến có thời điểm giá cà phê nội địa cao hơn giá sàn thế giới tới hơn 10.000 đồng/kg.

Chỉ còn khoảng một tháng nữa, Việt Nam sẽ bước vào vụ thu hoạch mới. Nhiều địa phương đã khuyến cáo bà con nên thu hái cà phê khi trái chín để vừa đảm bảo năng suất, vừa nâng cao chất lượng, qua đó góp phần giữ vững lợi thế cạnh tranh của cà phê Việt trên thị trường xuất khẩu.

Giá tiêu 28/8: Tiêu nội địa liên tục tăng mạnh

Theo Ngọc Ánh

Người lao động

