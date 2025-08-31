Giá cà phê hôm nay 31-8: Phân tích thị trường của "ông trùm cà phê"

Hôm nay, 31-8, thị trường không có giá tham chiếu trên các sàn giao dịch của thế giới, giá trong nước 122.400 đồng/kg, giảm so với cuối tuần trước đến 1.500 đồng/kg trong khi giá thế giới lên 4.815 USD/tấn (kỳ hạn giao tháng 11-2025), cao hơn cuối tuần trước 165 USD/tấn.

Ông Đỗ Hà Nam

Cơn sốt giá cà phê là nhất thời?

Trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Đỗ Hà Nam, Phó Chủ tịch Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam (VICOFA), người đứng đầu Tập đoàn Intimex, thường gọi là "ông trùm cà phê" đã có những lý giải về thị trường.

Ông Nam nhận định giá cà phê trên sàn gần đây tăng nóng, đạt mức đỉnh so với vài tháng gần đây nhưng có thể chỉ là nhất thời.

Giá cà phê Robusta giao tháng 11-2025 trên sàn London tuần qua

Nguyên nhân, có sự thiếu hụt một phần nguồn cung do Brazil bán ra chậm, Indonesia đã hết vụ thu hoạch, còn Việt Nam chưa vào vụ.

Nguồn hàng từ sàn London không nhiều, dẫn đến tình trạng sàn thiếu hàng và làm cho thị trường biến động theo hướng đi lên. Chưa kể, các nhà đầu cơ cũng tranh thủ "tạo sóng" để kiếm lợi nhuận.

Nông dân tham gia điều tiết thị trường

Về việc giá cà phê trong nước và trên sàn không đi song hành cùng nhau, "ông trùm cà phê" giải thích điều đó thể hiện vai trò tham gia điều tiết thị trường của nông dân Việt Nam khi kinh tế khá giả.

"Khi nông dân không hài lòng với giá và hạn chế bán ra khiến nguồn cung bị thắt chặt. Trong khi phía bên mua, doanh nghiệp đã ký hợp đồng và không mua được hàng, họ phải đẩy giá lên. Ở thời điểm không có hợp đồng xuất khẩu thì giá không thể lên được" – người đứng đầu Intimex nói.

Giá cà phê trong nước "gập ghềnh" tuần qua

Về triển vọng giá cà phê trong thời gian tới, ông Nam nhận định khả năng giá vẫn ở mức cao cho đến khi Việt Nam vào vụ thu hoạch tháng 10 tới.

Dù vậy, ông Nam cũng nói thêm, thị trường cà phê gần đây diễn biến nhiều khi khó hiểu và thay đổi nhanh chóng. Đây cũng là một rủi ro cho hoạt động sản xuất, kinh doanh cà phê.