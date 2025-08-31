Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá cà phê hôm nay 31-8: Phân tích thị trường của "ông trùm cà phê"

31-08-2025 - 08:32 AM | Thị trường

Giá cà phê hôm nay, chốt tuần diễn biến lạ khi giá trên sàn kỳ hạn tiếp tục tăng 3,5% nhưng giá trong nước lại giảm 1,2% so với tuần trước.

Hôm nay, 31-8, thị trường không có giá tham chiếu trên các sàn giao dịch của thế giới, giá trong nước 122.400 đồng/kg, giảm so với cuối tuần trước đến 1.500 đồng/kg trong khi giá thế giới lên 4.815 USD/tấn (kỳ hạn giao tháng 11-2025), cao hơn cuối tuần trước 165 USD/tấn. 

Giá cà phê hôm nay 31-8: Phân tích thị trường của "ông trùm cà phê"- Ảnh 1.

Ông Đỗ Hà Nam

Cơn sốt giá cà phê là nhất thời?

Trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Đỗ Hà Nam, Phó Chủ tịch Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam (VICOFA), người đứng đầu Tập đoàn Intimex, thường gọi là "ông trùm cà phê" đã có những lý giải về thị trường.

Ông Nam nhận định giá cà phê trên sàn gần đây tăng nóng, đạt mức đỉnh so với vài tháng gần đây nhưng có thể chỉ là nhất thời.

Giá cà phê hôm nay 31-8: Phân tích thị trường của "ông trùm cà phê"- Ảnh 2.

Giá cà phê Robusta giao tháng 11-2025 trên sàn London tuần qua

Nguyên nhân, có sự thiếu hụt một phần nguồn cung do Brazil bán ra chậm, Indonesia đã hết vụ thu hoạch, còn Việt Nam chưa vào vụ.

Nguồn hàng từ sàn London không nhiều, dẫn đến tình trạng sàn thiếu hàng và làm cho thị trường biến động theo hướng đi lên. Chưa kể, các nhà đầu cơ cũng tranh thủ "tạo sóng" để kiếm lợi nhuận.

Nông dân tham gia điều tiết thị trường

Về việc giá cà phê trong nước và trên sàn không đi song hành cùng nhau, "ông trùm cà phê" giải thích điều đó thể hiện vai trò tham gia điều tiết thị trường của nông dân Việt Nam khi kinh tế khá giả.

"Khi nông dân không hài lòng với giá và hạn chế bán ra khiến nguồn cung bị thắt chặt. Trong khi phía bên mua, doanh nghiệp đã ký hợp đồng và không mua được hàng, họ phải đẩy giá lên. Ở thời điểm không có hợp đồng xuất khẩu thì giá không thể lên được" – người đứng đầu Intimex nói.

Giá cà phê hôm nay 31-8: Phân tích thị trường của "ông trùm cà phê"- Ảnh 3.

Giá cà phê trong nước "gập ghềnh" tuần qua

Về triển vọng giá cà phê trong thời gian tới, ông Nam nhận định khả năng giá vẫn ở mức cao cho đến khi Việt Nam vào vụ thu hoạch tháng 10 tới.

Dù vậy, ông Nam cũng nói thêm, thị trường cà phê gần đây diễn biến nhiều khi khó hiểu và thay đổi nhanh chóng. Đây cũng là một rủi ro cho hoạt động sản xuất, kinh doanh cà phê.

Giá cà phê hôm nay 30-8: Quay lại đà tăng

Theo Ngọc Ánh, đồ họa: AN NA

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hàng chục nghìn tấn hàng từ Lào đổ bộ Việt Nam với giá siêu rẻ - Nước ta có diện tích trồng top 30 thế giới vẫn phải chi tiền nhập khẩu

Hàng chục nghìn tấn hàng từ Lào đổ bộ Việt Nam với giá siêu rẻ - Nước ta có diện tích trồng top 30 thế giới vẫn phải chi tiền nhập khẩu Nổi bật

Vừa bị Mỹ áp thuế 50%, quốc gia BRICS bất ngờ tuyên bố chuẩn bị tăng nhập khẩu dầu Nga trong tháng 9, sẽ dùng dầu giá rẻ để đảm bảo an ninh năng lượng

Vừa bị Mỹ áp thuế 50%, quốc gia BRICS bất ngờ tuyên bố chuẩn bị tăng nhập khẩu dầu Nga trong tháng 9, sẽ dùng dầu giá rẻ để đảm bảo an ninh năng lượng Nổi bật

Honda SH Mode hạ giá kịch sàn, rẻ chưa từng có

Honda SH Mode hạ giá kịch sàn, rẻ chưa từng có

07:46 , 31/08/2025
Nỗ lực cai khí đốt Nga, nhà cung cấp khí đốt của châu Âu bất ngờ giảm 1/3 nguồn cung, chuyện gì đang xảy ra?

Nỗ lực cai khí đốt Nga, nhà cung cấp khí đốt của châu Âu bất ngờ giảm 1/3 nguồn cung, chuyện gì đang xảy ra?

07:25 , 31/08/2025
Hàng triệu tấn hàng giá rẻ từ Nga vừa đổ bộ Việt Nam: Thuế nhập khẩu 5%, nước ta là 'cá mập' đứng thứ 5 thế giới

Hàng triệu tấn hàng giá rẻ từ Nga vừa đổ bộ Việt Nam: Thuế nhập khẩu 5%, nước ta là 'cá mập' đứng thứ 5 thế giới

06:23 , 31/08/2025
Dùng micro không dây này hát karaoke sẽ bị phạt tiền, tịch thu thiết bị

Dùng micro không dây này hát karaoke sẽ bị phạt tiền, tịch thu thiết bị

21:45 , 30/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên