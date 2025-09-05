Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá cà phê hôm nay 5-9: Lại giảm nhưng yếu tố đẩy giá vẫn còn

05-09-2025 - 08:36 AM | Thị trường

Giá cà phê hôm nay quay lại đà giảm nhưng không mạnh như các phiên trước, kỳ vọng vẫn neo ở mức cao

Chốt phiên giao dịch đêm qua, rạng sáng nay 5-9 (giờ Việt Nam), giá Robusta trên sàn London – Anh giảm từ 36-40 USD/tấn, tùy kỳ hạn trong khi giá Arabica tăng nhẹ 0,01%-02%. 

Giá cà phê hôm nay Robusta giảm, Arabica tăng nhẹ

Ở kỳ hạn tham chiếu giao tháng 11-2025 của cà phê Robusta, giá giảm 40 USD/tấn, còn 4.414 USD; kỳ hạn giao tháng 12-2025 của Arabica, giá tăng 20 USD, lên 8.250 USD/tấn.

Quy đổi ra tiền Việt, giá Robusta kỳ hạn giao tháng 11-2025 ở mức 115.500 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay ở Tây Nguyên dự kiến điều chỉnh nhẹ từ mức 115.200 đồng/kg trước giờ sàn London giao dịch.

Hiện tại, Việt Nam sẵn sàng cho vụ thu hoạch cà phê mới - bắt đầu từ tháng 10-2025, nên hàng vụ cũ đã cạn.

Giá cà phê hôm nay 5-9: Lại giảm nhưng yếu tố đẩy giá vẫn còn- Ảnh 1.

Nông dân kì vọng giá cà phê ở mức cao trước vụ thu hoạch tới

Các yếu tố đẩy giá cà phê vẫn còn

Báo cáo của Tổ chức Cà phê thế giới (ICO) tháng 8-2025 cho thấy một số sự kiện trong tháng đã tạo áp lực tăng giá lên thị trường.

Trong đó, thuế đối ứng 50% của Mỹ đối với cà phê Brazil giữa bối cảnh tồn kho giảm mạnh từ niên vụ trước do giá tăng đã tác động đến thị trường. Các trang trại cà phê Brazil được cải thiện nên có thể duy trì hoạt động trong thời gian dài hơn và chuẩn bị cho vụ thu hoạch tiếp theo mà không cần bán cà phê ngay lập tức.

Báo cáo về hạt cà phê có mật độ thấp hơn đã xuất hiện vào đầu tháng 8-2025. Dù kích thước sàng lớn, một số hạt cà phê Brazil có khối lượng dưới mức trung bình – tức sản lượng giảm.

Hạn chót thực hiện đạo luật chống phá rừng và suy thoái rừng (EUDR) đang đến gần. Điều này có thể thúc đẩy các nhà rang xay châu Âu tích trữ hàng tồn kho trước ngày 31-12-2025 để tránh bất kỳ lô hàng nào không tuân thủ, từ đó tạo thêm áp lực tích cực lên giá.

Các nước trồng Robusta nhiều hơn

Cũng theo báo cáo nêu trên, cập nhật đến tháng 7-2025, xuất khẩu cà phê toàn cầu niên vụ 2024-2025 giảm 2,5%, xuống còn 102,25 triệu bao so với mức kỷ lục của niên vụ trước.

Một thông tin đáng lưu tâm là các nước đang trồng và xuất khẩu Robusta nhiều hơn, đe dọa vị trí số 1 của Việt Nam. Niên vụ hiện tại, Robusta đóng góp khoảng 37% trong khi Arabica là 63% xuất khẩu cà phê nhân toàn cầu.

Giá cà phê hôm nay 4-9: Tăng lại, Mexico tăng nhập cà phê Việt 90 lần!


Theo Ngọc Ánh

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Xuất khẩu sang Trung Quốc lao dốc 90%, Mỹ tăng mạnh đưa một mặt hàng vào Việt Nam: Nước ta tiêu thụ đứng thứ 3 thế giới

Xuất khẩu sang Trung Quốc lao dốc 90%, Mỹ tăng mạnh đưa một mặt hàng vào Việt Nam: Nước ta tiêu thụ đứng thứ 3 thế giới Nổi bật

Vàng tăng từ 2.550 USD lên 3.550 USD/ounce, một thế lực 'bắt đáy' thành công mua ròng 67 tấn từ đầu năm

Vàng tăng từ 2.550 USD lên 3.550 USD/ounce, một thế lực 'bắt đáy' thành công mua ròng 67 tấn từ đầu năm Nổi bật

Cuộc đua 'bạo chi' của các chuỗi cà phê: Phúc Long tăng 50% cửa hàng, Highlands đầu tư nhà máy 500 tỷ, Trung Nguyên Legend xây dựng nhà máy cà phê lớn nhất Đông Nam Á

Cuộc đua 'bạo chi' của các chuỗi cà phê: Phúc Long tăng 50% cửa hàng, Highlands đầu tư nhà máy 500 tỷ, Trung Nguyên Legend xây dựng nhà máy cà phê lớn nhất Đông Nam Á

08:05 , 05/09/2025
Xe máy mới của Honda lộ diện

Xe máy mới của Honda lộ diện

07:58 , 05/09/2025
Xe tay ga đời mới vừa ra mắt Việt Nam, dân phượt thích mê: Người lái có tựa lưng, cốp có ty thủy lực

Xe tay ga đời mới vừa ra mắt Việt Nam, dân phượt thích mê: Người lái có tựa lưng, cốp có ty thủy lực

07:34 , 05/09/2025
Vé máy bay Tết Bính Ngọ đã căng, Vietnam Airlines hết nhiều hạng ghế ngay khi mở bán

Vé máy bay Tết Bính Ngọ đã căng, Vietnam Airlines hết nhiều hạng ghế ngay khi mở bán

07:04 , 05/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên