Giá cà phê hôm nay 7-9: Tuần buồn của người giữ cà phê

07-09-2025 - 08:22 AM | Thị trường

Giá cà phê hôm nay ở mức thấp so với kỳ vọng của người giữ cà phê nhưng điều an ủi là giá cà phê trong nước giảm ít hơn thế giới

Hôm nay, 7-9, không có giá cà phê tham chiếu trên các sàn thế giới, giá cà phê hôm nay trong nước khởi đầu ở mức 113.100 đồng/kg, giảm 1.800 đồng/kg so với phiên hôm trước. 

Một tuần, giá cà phê giảm 9.400 đồng/kg

So với tuần trước, giá cà phê trong nước đã giảm đến 9.400 đồng/kg, tương đương 7,7%.

Cùng thời gian trên, giá Robusta giảm đến 506 USD/tấn, còn 4.309 USD/tấn, giảm đến 10,5%.

Như vậy, giá cà phê trong nước đã giữ giá tốt hơn đà lao dốc của giá cà phê thế giới.

Tuần qua, giá cà phê đã giảm mạnh trên sàn sau một tháng sốt xình xịch khiến nhiều người kinh doanh cũng thấy khó hiểu.

Tuy nhiên, đều may mắn là giá cà phê xuất khẩu của Việt Nam 8 tháng đầu năm vẫn ở mức cao, bình quân đạt 5.580 USD/tấn, cao hơn 46,4% so với năm ngoái. Dù giá này tính chung cả cà phê chế biến (rang xay, hòa tan,…) nhưng vẫn là giá kỷ lục nếu tính riêng giá cà phê nhân.

Giá cà phê hôm nay 7-9: Tuần buồn của người giữ cà phê- Ảnh 1.

Diễn biến giá cà phê trong nước tuần qua

Cà phê Việt mất thị phần tại Úc

Số liệu thống kê từ Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC), 6 tháng đầu năm 2025, Úc nhập 62,7 nghìn tấn cà phê, trị giá 475,1 triệu USD, tăng 14,4% về lượng và tăng 59,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024.

Việt Nam là nguồn cung thứ 2 cho thị trường Úc với sản lượng 6,8 nghìn tấn, trị giá 38,4 triệu USD, giảm 32,6% về lượng nhưng tăng 12,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024.

Giá cà phê hôm nay 7-9: Tuần buồn của người giữ cà phê- Ảnh 2.

Giá cà phê thế giới tuần qua

Thị phần cà phê của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Úc giảm từ mức 18,4% trong 6 tháng đầu năm 2024 xuống mức 10,9% trong 6 tháng đầu năm 2025.

Người dân Úc tiêu thụ bình quân khoảng 1,9 kg cà phê mỗi năm, trong đó cà phê hòa tan chiếm tới 3/4 tổng mức tiêu thụ.

Áp lực chi phí sinh hoạt khiến thói quen tiêu dùng dịch chuyển mạnh, nhiều người chọn pha chế tại nhà thay vì ra quán. Thị trường vẫn duy trì triển vọng tích cực nhờ nhu cầu cao, sự phổ biến của cà phê hòa tan cao cấp, sản phẩm tiện lợi.

Giá cà phê hôm nay 6-9: Giảm 3 con số, tương lai thế nào?

Theo Ngọc Ánh

Người lao động

