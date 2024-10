Diện tích thả nuôi thủy sản trong 9 tháng qua của Cần Thơ hơn 7.900 ha, tăng so với cùng kỳ. Trong đó đã thu hoạch hơn 3.100 ha với sản lượng hơn 162.000 tấn, bằng 98% so với cùng kỳ. Các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm được áp dụng như VietGAP và bộ tiêu chuẩn đánh giá áp dụng cho ngành thuỷ sản giúp quản lý nuôi trồng có trách nhiệm và hiệu quả (BAP+ASC).

Giá cá tra giống biến động liên tục do ảnh hưởng của cá tra nguyên liệu

Theo Sở NN&PTNT Cần Thơ, diện tích nuôi cá tra của thành phố đạt hơn 620 ha, hiện nay đã thu hoạch 430 ha với sản lượng đạt trên 136.000 tấn, tăng so với cùng kỳ. Các vùng nuôi đang áp dụng tiêu chuẩn an toàn thực phẩm theo các tiêu chuẩn VietGAP.

Ông Phạm Trường Yên, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Cần Thơ cho biết, sản xuất cá tra giống của thành phố có hơn 261 ha, giảm so với cùng kỳ; diện tích thu hoạch 209 ha với sản lượng hơn 2.000 tấn. Sản lượng cá tra giống đạt hơn 146 triệu con giống và 476 triệu con bột. Hiện nay, năng lực của các cơ sở sản xuất cá tra giống trên địa bàn Cần Thơ đáp ứng khoảng 30% nhu cầu cá bột (2 tỷ con/năm) và 90% nhu cầu cá giống (280 triệu cá giống) của thành phố.

Theo ông Phạm Trường Yên, giá cá tra giống những tháng qua biến động mạnh, dao động từ 21.000 – 37.000 đồng/kg. Một số thời điểm giá cá tra giống giảm còn 21.000-23.000 đồng/kg do ảnh hưởng của thị trường cá tra nguyên liệu giảm. Hiện tại, giá cá tra giống dao động từ 29.000 – 33.000 đồng/kg tăng khoảng 1.000 đồng/kg so với cùng kỳ, cá giống kích cỡ 30 con/kg giá từ 29.000 – 31.000 đồng/kg, giá cá giống 70 con/kg giá từ 31.000 – 33.000 đồng/kg.

Theo Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Cần Thơ, địa phương có 3 cơ sở sản xuất giống đăng ký tiếp nhận 2.200 cá bố mẹ hậu bị chất lượng cao của Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản II nhằm cải thiện di truyền về tính trạng tăng trưởng và kháng bệnh phục vụ nghề nuôi cá tra thương phẩm cho giai đoạn 2026 – 2030.

Cá tra là sản phẩm chủ lực trong xuất khẩu thủy sản của vùng ĐBSCL

Đối với công tác quản lý sản xuất giống, ông Phạm Trường Yên cho biết, Sở Nông nghiệp Cần Thơ đã tăng cường công tác quản lý sản xuất giống cá tra, đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Luật Thủy sản và thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Hiện nay, ngành nông nghiệp thành phố đã cấp giấy cho 12 cơ sở sản xuất giống và ương dưỡng cá tra đủ điều kiện sản xuất an toàn thực phẩm, trong đó có 7 cơ sở sản xuất giống và 5 cơ sở ương dưỡng giống cá tra.

“Giống là một yếu tố quan trọng nhất trong vấn đề nuôi trồng thủy sản, trong thời gian qua ngành nông nghiệp cũng thực hiện chương trình giống cá tra 3 cấp, nâng cao chất lượng giống cá tra. Hàng năm, ngành nông nghiệp có kế hoạch phối hợp với các đơn vị sản xuất giống, tiếp nhận nguồn cá bố mẹ từ Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản II, với số lượng khoảng 2.200 con. Đến thời điểm này, nguồn cá bố mẹ chất lượng cao tại thành phố Cần Thơ khoảng 8.000 con, đủ cung cấp nhu cầu giống trên địa bàn thành phố”, ông Yên cho biết.