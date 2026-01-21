Giá căn hộ Bình Dương cũ tăng sát nút nội đô TP.HCM cũ, chạm mốc hơn 70 triệu/m2

Căn hộ tăng vọt 20 - 30%, chạm mốc hơn 70 triệu/m2

Vài năm về trước, khu vực Thuận An, Dĩ An cũ được xem là cơ hội vàng dành cho giới văn phòng, tri thức có thu nhập ổn định 15 - 20 triệu mỗi tháng bởi mức giá căn hộ chỉ rơi vào khoảng 30 - 35 triệu/m2. Các dự án căn hộ có giá từ 40 triệu/m2 thuộc phân khúc cao và chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Tuy nhiên, cú hích sáp nhập đã khiến câu chuyện hoàn toàn thay đổi. Thống kê từ CBRE cho biết, trong năm 2026 này, 60% nguồn cung căn hộ tại Bình Dương cũ thuộc phân khúc cao cấp, hạng sang - điều chưa từng có trong tiền lệ. Điều này cũng kéo theo mức giá mở bán nhảy vọt lên khoảng 40 - 60 triệu/m2.

Dù vậy, thực tế nhiều dự án có vị trí tốt đã vượt mặt bằng giá này. Theo ghi nhận, Green Skyline hiện mở bán khoảng 68 - 70 triệu/m2 (chưa VAT), các căn đẹp cộng thêm 5 - 10%. Dự án The Emerald Boulevard của chủ đầu tư Lê Phong giá rumor khoảng 75 triệu/m2.

Đáng nói, một số dự án đã triển khai bán hàng trước thời điểm sáp nhập cũng cho thấy sự chênh lệch về mức giá rõ rệt. Đơn cử như The Gió Riverside, đầu 2025 rumor khoảng 40 triệu/m2, nay đã lên 55 - 60 triệu/m2, dữ liệu trên trang batdongsan.com.vn ghi nhận mức tăng 29,1% đối với dự án này. Picity Sky Park đang mở bán nhưng tin rao cho thấy đã tăng 27,6% so với đầu 2025. Tương tự, La Pura từng rumor khoảng 45 triệu/m2, nhưng tòa tháp mới chuẩn bị ra mắt, mặt tiền Quốc lộ 13 đã rumor tiệm cận 70 triệu/m2. Như vậy, nhiều nhà đầu tư sở hữu căn hộ khu Dĩ An, Thuận An cũ từ đầu năm 2025 đã "chốt lời" mạnh chỉ sau chưa đầy 1 năm.

Đáng chú ý, dù giá tăng mạnh nhưng thị trường khu Đông vẫn thu hút lượng lớn khách hàng quan tâm. Điều này cho thấy thị trường đang dần chấp nhận mặt bằng giá mới tại Dĩ An cũ và thích nghi với "hộ khẩu" TP.HCM mới. Dòng căn hộ dưới 40 triệu/m2 vốn là sản phẩm chủ lực của Bình Dương cũ gần như đã vắng bóng, số lượng chỉ còn đếm trên đầu ngón tay.

The Aspira - dự án đang gây chú ý mạnh mẽ khi được rumor với mức giá chỉ từ 37,9 triệu/m2 cùng tiến độ "thần tốc", đã xây 24/30 tầng vào giữa tháng 01/2026.

Ghi nhận ở thời điểm hiện tại, chỉ còn một số dự án thuộc khung giá hiếm hoi này và nhanh chóng có tỷ lệ hấp thụ, quan tâm lớn. Điển hình như dự án The Aspira thuộc trung tâm Dĩ An cũ, nằm trong lõi đô thị TOD Vành đai 3 Tân Bình 18,8 ha, liền kề tuyến Metro số 1, trung điểm hai ga S12 - S13. Dự án đang được chào bán ở mức 37,9 triệu/m2 do Sai Gon High Rise làm đơn vị phát triển dự án, CBRE quản lý vận hành, bàn giao cao cấp và đã xây tầng 24/30 tầng vào giữa tháng 01/2026. DKRA Realty - Tổng Đại lý Tiếp thị và Phân phối dự án cho biết, chỉ hơn 1 tháng triển khai đã thu hút hàng trăm lượt booking, hơn 75% trong số đó là khách hàng trẻ.

Ngoài mức giá tốt, The Aspira còn hút khách nhờ chính sách đột phá giúp thế hệ trẻ có thể mua nhà bằng lương chỉ với 6,8 triệu/tháng - thấp hơn thuê trọ; thanh toán 10% ký HĐMB; thanh toán 20% nhận sổ hồng; ngân hàng cho vay 80% trong 35 năm, hỗ trợ lãi 30 tháng và ân hạn nợ gốc 6 năm.

Ông Kiệt Nguyễn - Giám đốc Kinh doanh Dự án nhận định: nhìn kịch bản tăng 20 - 30%/năm của thị trường Bình Dương cũ trong năm qua, đối chiếu với vốn đầu tư và đơn giá thấp - ưu đãi dài, nhà đầu tư nhìn thấy được lợi nhuận ngay trước mắt từ dự án này nên tỷ lệ quan tâm hiện đang rất tốt.

Vẫn còn nhiều dư địa tăng trưởng

Giới chuyên gia nhận định, bảng giá đất mới áp dụng đầu năm 2026, khu vực Bình Dương cũ tăng tối đa 8 lần, kết hợp với giá vật liệu xây dựng tăng, chi phí đất tăng… Tất cả các chi phí này đều được cấu vào giá bán khiến giá nhà khó giảm.

Đồng thời, việc sáp nhập mới chỉ diễn ra trong khoảng 6 tháng, nên thị trường hiện vẫn ở giai đoạn đầu của quá trình điều chỉnh giá. Phản ứng mới mang tính thăm dò, chưa phản ánh đầy đủ cú hích từ quy hoạch, hạ tầng và vị thế kinh tế mới. Trong bối cảnh giá căn hộ khu Đông TP.HCM đã phổ biến ở mức 130 - 200 triệu/m2, mặt bằng hơn 70 triệu/m2 thì tại Bình Dương cũ vẫn cho thấy khoảng cách đủ rộng để tiếp tục tăng trưởng. Đặc biệt, các dự án thuộc phân khúc dưới 40 triệu/m2 - nhóm sản phẩm hiếm hoi còn sót lại được đánh giá sẽ hưởng lợi lớn khi thị trường dần trả về đúng giá trị của một cực kinh tế trọng điểm trong cấu trúc TP.HCM mở rộng.

Hạ tầng metro được đẩy mạnh triển khai, kết hợp sự xuất hiện của các đô thị TOD dọc tuyến, đang mở ra lực dẫn dắt mới cho sự phát triển của thị trường bất động sản khu Đông TP.HCM.

Thêm vào đó, về mặt di chuyển, từ Dĩ An cũ, dự án đến trung tâm gần và tiện hơn các quận nội thành cũ. Khi "mác" hộ khẩu tỉnh được giải phóng, tâm lý khách hàng trở nên "sòng phẳng" thúc đẩy thị trường chấp nhận dịch chuyển về vùng vệ tinh ở mức giá tiệm cận của TP.HCM.

Khoảng cách kết nối này đang dần được rút ngắn khi mới đây, ngày 10/1/2026, TP.HCM đã ban hành Nghị quyết 06-NQ/TU về triển khai một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị trên địa bàn. Theo đó, trong giai đoạn 2025 - 2030, thành phố đặt mục tiêu hoàn thành 6 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài khoảng 187 km. Nổi bật là tuyến metro Thành phố Mới Bình Dương - Suối Tiên (tuyến Metro số 1) là một trong những tuyến được ưu tiên triển khai mạnh.

Song song với đó, loạt đô thị TOD cũng đang được quy hoạch và bố trí dọc theo trục metro, tạo nền tảng cho sự phát triển đồng bộ giữa hạ tầng giao thông và không gian đô thị. Tạo đà cho thị trường bất động sản khu Đông phát triển mạnh.