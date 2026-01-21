Đầu tư vàng lãi hơn bất động sản, chứng khoán?

Giá vàng tăng hơn 17 triệu đồng/lượng chưa đầy 1 tháng

Trong phiên giao dịch chiều 21/1, giá vàng miếng và nhẫn đều tăng mạnh. Theo đó, vàng SJC lên mức 170 triệu đồng/lượng. Chỉ trong 1 ngày, giá vàng tăng gần 4 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Tập đoàn Doji cùng niêm yết giá vàng miếng SJC 168 - 170 triệu đồng/lượng, tăng 3,9 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng. Có thời điểm trong ngày, giá vàng miếng SJC lên mốc 170,7 triệu đồng/lượng nhưng nhanh chóng giảm về 170 triệu đồng/lượng.

Chưa đầy 1 tháng từ đầu năm đến nay, vàng miếng SJC tăng hơn 17 triệu đồng/lượng. Những ngày gần đây, giá vàng mỗi ngày lập một kỷ lục mới.

Vàng là kênh đầu tư sinh lời tốt nhất năm 2026?

Giá vàng nhẫn cũng ghi nhận mức kỷ lục mới. Cụ thể, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu niêm yết 167 - 170 triệu đồng/lượng, tăng 3,9 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng; vàng nhẫn Phú Quý niêm yết 166 - 169 triệu đồng/lượng; vàng SJC 165,4 - 168 triệu đồng/lượng…

Các doanh nghiệp kinh doanh ở Hà Nội, TPHCM đều báo hết vàng nhẫn từ sớm. Như vậy, sau khi vàng tăng tới 90% trong năm 2025 thì đến đầu năm 2026, đà tăng của giá vàng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long nhấn mạnh, mỗi kênh đều mang trong mình một vai trò riêng. Trong đó, vàng thường đóng vai trò như một công cụ bảo hiểm và phòng ngừa rủi ro trọng yếu, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế và địa chính trị toàn cầu nhiều bất ổn.

Tuy nhiên, ông Long lưu ý nguyên tắc sống còn khi tham gia bất kỳ thị trường nào là không chạy theo tin đồn hay tâm lý đám đông, mọi quyết định đầu tư cần dựa trên nền tảng nghiệp vụ vững chắc hoặc sự tư vấn chuyên sâu từ chuyên gia.

Theo ông Long, về triển vọng giá vàng, dù có quan điểm cho rằng vàng đã lập đỉnh, nhưng thực tế xu hướng tăng vẫn rất mạnh. Nhiều dự báo quốc tế cho rằng giá có thể chạm ngưỡng 5.000 USD/ounce trong tương lai gần, khi sự bất ổn từ chính sách của Mỹ và các yếu tố địa chính trị tiếp tục tạo lực đẩy cho kim loại quý.

"Dù triển vọng dài hạn của vàng vẫn tích cực, song tại thị trường Việt Nam, vàng không được đánh giá là kênh đầu tư an toàn cho mục tiêu “lướt sóng” ngắn hạn. Theo đó, nhà đầu tư ngắn hạn đối mặt với nhiều rủi ro, đáng chú ý là khả năng chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới thu hẹp nếu Ngân hàng Nhà nước cấp phép nhập khẩu vàng. Ngoài ra, tình trạng lũng đoạn giá của các doanh nghiệp kinh doanh vàng, cũng như rủi ro vàng giả trong bối cảnh khan hiếm nguồn cung, đều có thể khiến người mua chịu thiệt", ông Long nói.

Bất động sản, chứng khoán vẫn là kênh đầu tư tốt

TS. Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam - nhận định, ba kênh đầu tư truyền thống gồm vàng, chứng khoán và bất động sản vẫn đang giữ sức hút đặc biệt. Chỉ cần xuất hiện tín hiệu về một “con sóng” tăng giá, thị trường lập tức sôi động, dòng vốn đổ vào nhanh chóng và kéo mặt bằng giá đi lên theo kỳ vọng lợi nhuận.

Dù cùng được xem là các kênh trú ẩn tài sản, nhưng theo ông Đính, mỗi lĩnh vực lại mang những đặc thù rất khác nhau. Vàng và chứng khoán là những sân chơi linh hoạt, cho phép nhà đầu tư với quy mô vốn nhỏ dễ dàng tham gia và rút lui. Trong khi đó, bất động sản là phân khúc đòi hỏi tiềm lực tài chính lớn hơn, yêu cầu nhà đầu tư phải có nền tảng vốn vững chắc, hoặc sở hữu các nguồn lực tài chính bổ trợ và khả năng sử dụng đòn bẩy tín dụng một cách hiệu quả.

"Xét trên phương diện sinh lời, bất động sản tỏ ra vượt trội nhờ khả năng tạo ra “lợi nhuận kép. Không chỉ hưởng lợi từ sự gia tăng giá trị tài sản theo thời gian, nhà đầu tư còn có thể tạo dòng tiền ổn định thông qua hoạt động khai thác, cho thuê hoặc kinh doanh. Trong khi đó, vàng chỉ mang lại lợi nhuận khi giá tăng, còn chứng khoán dù có thêm yếu tố cổ tức nhưng trên thực tế tỷ suất này thường không đáng kể nếu so sánh với lãi suất tiền gửi ngân hàng trong nhiều giai đoạn", ông Đính nói.

Tại Hội thảo "La bàn đầu tư 2026" mới đây, ông Nguyễn Thế Minh - Giám đốc Nghiên cứu và phát triển, Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam - nhận định, thị trường chứng khoán năm 2026 sẽ không tăng trưởng theo kiểu đồng loạt như các chu kỳ trước. Thay vào đó, xu hướng phân hóa sẽ diễn ra ngày càng rõ nét và quyết liệt hơn. Dòng tiền sẽ không còn chạy theo “sóng” chung mà dịch chuyển có chọn lọc, bám sát các chính sách, nghị quyết và định hướng điều hành của Chính phủ.

Những doanh nghiệp thuộc các nhóm ngành được hưởng lợi trực tiếp từ đầu tư công, cải cách thể chế, tái cấu trúc nền kinh tế hoặc sở hữu câu chuyện tăng trưởng nội tại rõ ràng sẽ trở thành tâm điểm thu hút dòng vốn. Ngược lại, các doanh nghiệp thiếu nền tảng cơ bản hoặc không bắt nhịp được với xu thế chính sách sẽ dần bị bỏ lại phía sau trong chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường.