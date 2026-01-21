Thị trường bất động sản năm 2025 trải qua giai đoạn biến động

Đánh giá về thị trường bất động sản năm 2025, ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) cho rằng: giai đoạn vừa qua, đặc biệt là năm 2025, thị trường bất động sản có thể được tóm gọn qua các từ khóa: "thiếu cung", "lệch pha", "giá cao" và "vướng mắc pháp lý".

Ông Nguyễn Văn Đính cho rằng, mặc dù hiện nay nguồn cung nhà ở đang phục hồi, tiệm cận với giai đoạn trước năm 2020, nhưng chất lượng nguồn cung vẫn còn yếu với khoảng 35% là đất nền và 65% là căn hộ chung cư. Đáng chú ý, trong phân khúc chung cư, gần như không có sản phẩm nhà ở giá phù hợp, chủ yếu là phân khúc trung - cao cấp và hạng sang. Đây chính là nguyên nhân cốt lõi khiến mặt bằng giá nhà trên thị trường bị đẩy lên cao.

Để giải quyết vấn đề này, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam đề xuất cần thiết phải phát triển thị trường nhà ở cho thuê chuyên nghiệp, việc thiếu sản phẩm cho thuê đã làm gia tăng áp lực sở hữu nhà, gián tiếp đẩy nhu cầu và giá cả lên cao, tạo điều kiện cho hoạt động đầu cơ. Do đó, cần khẩn trương xây dựng và phát triển thị trường nhà ở cho thuê, bắt đầu từ việc thúc đẩy các dự án nhà ở công nhân với giá cả phù hợp để giảm áp lực sở hữu cho người dân, giúp thị trường ổn định hơn. Nhà ở xã hội cần tiếp tục được phát triển mạnh mẽ hơn, đặc biệt là phân khúc nhà ở thương mại giá phù hợp sẽ giúp tái cơ cấu lại nguồn cung, đáp ứng nhu cầu thực của đại đa số người dân.