Bài toán sở hữu văn phòng cho xu hướng tái cấu trúc chi phí

Tối ưu chi phí vận hành và tư duy mới về tài sản doanh nghiệp

Thị trường văn phòng Hà Nội trong những năm gần đây ghi nhận sự ổn định cao về tỷ lệ lấp đầy, đặc biệt ở phân khúc hạng A và hạng B+, trong khi mặt bằng giá thuê tiếp tục neo ở mức cao. Theo Cushman & Wakefield, giá thuê văn phòng tại các khu vực trung tâm và cận trung tâm gần như không có xu hướng giảm, ngay cả trong các giai đoạn thị trường điều chỉnh. Điều này khiến chi phí thuê trở thành khoản chi khó tối ưu nếu doanh nghiệp không thay đổi mô hình. Ở góc độ tài chính doanh nghiệp, việc duy trì chi phí thuê lớn trong nhiều năm liên tiếp đồng nghĩa với dòng tiền bị tiêu hao mà không tạo ra giá trị tích lũy.

Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp khi đã bước vào giai đoạn hoạt động ổn định, có tài sản tích lũy bắt đầu có những nhìn nhận khác về việc kiểm soát chi phí và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Với nhiều doanh nghiệp này, văn phòng được nhìn nhận không chỉ là không gian để hoạt động mà còn là một yếu tố trong chiến lược tài sản.

Cùng với đó, xu hướng dịch chuyển ra khỏi khu vực lõi trung tâm ngày càng rõ nét. Các khu vực phía Tây Hà Nội như Cầu Giấy, Mỹ Đình, Bắc Từ Liêm nổi lên nhờ quỹ đất lớn, hạ tầng hoàn thiện và khả năng hình thành các tổ hợp đô thị – văn phòng quy mô. Đây không chỉ là sự dịch chuyển về vị trí, mà là sự thay đổi trong tư duy: ưu tiên sự ổn định dài hạn, khả năng mở rộng và tối ưu chi phí tổng thể thay vì bám trụ trung tâm bằng mọi giá.

Sở hữu văn phòng tại ROX Tower Goldmark City: Từ bài toán chi phí sang chiến lược tài sản

Trong bối cảnh đó, ROX Tower Goldmark City được nhìn nhận như một lựa chọn phù hợp với xu hướng doanh nghiệp chuyển từ "thuê để dùng" sang "sở hữu để tích lũy".

Tọa lạc trên trục Hồ Tùng Mậu – Nguyễn Cơ Thạch kéo dài, tòa nhà nằm trong quần thể Goldmark City, khu đô thị đã hoàn thiện về dân cư, thương mại và dịch vụ, tạo ra nhu cầu sử dụng thực ổn định thay vì phụ thuộc vào yếu tố đầu cơ.

Lợi thế đáng chú ý của ROX Tower Goldmark City nằm ở việc các sàn văn phòng đã hoàn thiện và chính thức bàn giao từ tháng 1/2026. Điều này giúp doanh nghiệp có thể đưa không gian vào sử dụng ngay, tránh được rủi ro chậm tiến độ, phát sinh chi phí hoàn thiện, những yếu tố thường khiến bài toán đầu tư văn phòng trở nên kém hấp dẫn. Khi hạ tầng phía Tây Hà Nội tiếp tục được đầu tư mạnh trong giai đoạn 2026–2028, các tài sản văn phòng đã vận hành thực như ROX Tower Goldmark City được kỳ vọng sẽ gia tăng giá trị song hành cùng tốc độ phát triển của khu vực.

Mặt sàn văn phòng tại ROX Tower Goldmark City

Dưới góc độ tài chính doanh nghiệp, việc sở hữu văn phòng cho phép chuyển hóa dòng tiền thuê hàng năm thành một tài sản cụ thể trên bảng cân đối kế toán. Thay vì chi trả chi phí "mất đứt", doanh nghiệp hình thành thêm tài sản, đồng thời gia tăng giá trị vốn hóa và năng lực tài chính trong dài hạn. Đây là lợi thế đặc biệt quan trọng với các doanh nghiệp đang hướng tới mô hình vận hành ổn định, minh bạch và bền vững.

Bên cạnh đó, việc sở hữu không gian làm việc cố định mang lại sự chủ động toàn diện trong thiết kế, nhận diện thương hiệu và tổ chức vận hành. Trong dài hạn, sự ổn định về trụ sở không chỉ giúp tối ưu chi phí mà còn góp phần nâng cao trải nghiệm nhân sự và tính liên tục trong phát triển doanh nghiệp.

Trong bối cảnh hạ tầng khu vực phía Tây tiếp tục hoàn thiện và cộng đồng doanh nghiệp ngày càng mở rộng, giá trị của những không gian văn phòng đã đi vào vận hành cùng chính sách hỗ trợ từ chủ đầu tư giúp chi phí tiếp cận tương đương chi phí thuê văn phòng. Theo đó, chủ đầu tư ROX Tower Goldmark City phối hợp cùng ngân hàng MSB và VCB triển khai gói vay lên tới 70% giá trị sản phẩm với lãi suất 0% đối với sàn thương mại và văn phòng, ân hạn nợ gốc tới 24 tháng, miễn phí quản lý 9 tháng. Cách tiếp cận này giúp đáng kể giảm áp lực tài chính ban đầu cho doanh nghiệp và các nhà đầu tư. Hơn thế, không gian làm việc không chỉ đáp ứng nhu cầu trước mắt mà còn được xem như một phần trong chiến lược phát triển bền vững của doanh nghiệp trong dài hạn.