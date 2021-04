Giá căn hộ chung cư Thành phố Thủ Đức tiếp tục leo thang

Báo cáo của đơn vị này đã chỉ ra diễn biến nguồn cung, tỉ lệ tiêu thụ của thị trường BĐS Tp.HCM trong 3 tháng đầu năm. Trong đó, hiện tượng khan hiếm nguồn cung chào bán ra thị trường vẫn tiếp tục diễn biến trong quý 1. Sản phẩm căn hộ trên thị trường tập trung chủ yếu ở khu vực Tp.Thủ Đức. Nhà thấp tầng được chào bán cũng rất hạn chế, tập trung ở các khu vực như TP. Thủ Đức, Bình Chánh, Nhà Bè.



Theo Hội môi giới BĐS Việt Nam, giá bán tại các khu vực không có nhiều biến động so với cuối năm 2020, bởi trước đó giá đã được đẩy lên rất cao. Riêng khu vực Tp.Thủ Đức, giá căn hộ chung cư tiếp tục tăng. Giá trung bình tại khu vực này dao động từ 60 – 70 triệu đồng/m2. Một số dự án ở nhà thấp tầng Quận 9 cũ dao động ở mức 130 – 150 triệu đồng/m2 Q.Thủ Đức dao động 230 – 250 triệu đồng/m2.

Về lượng cung đủ điều kiện bán hàng trong quý 1/2021, theo số liệu từ Sở Xây dựng Tp.HCM, trong quý có 8 dự án được cấp sản phẩm đủ điều kiện bán hàng với 3.422 căn hộ và 414 thấp tầng. So với năm 2018 lượng cung đủ điều kiện bán hàng quý 1/2021 chỉ đạt 13,5%. So với năm 2019 lượng cung đủ điều kiện bán hàng quý 1/2021 chỉ đạt 15,5%. So với năm 2020 lượng cung đủ điều kiện bán hàng quý 1/2021 chỉ đạt 22,7%.

Về lượng sản phẩm mới chào bán, theo ghi nhận từ các chủ đầu tư, sàn giao dịch BĐS quý 1/2021 tại Tp.HCM không có nhiều căn hộ mới được chào bán. Giao dịch tương đối tốt. So với cùng kỳ năm 2020 tăng 240,5%, tuy nhiên, so với quý 4/2020 chỉ đạt 38%.

Theo Hội môi giới BĐS, tổng sản phẩm chào bán trên toàn thị trường Tp.HCM trong quý 1/2021 đạt 6.460 sản phẩm, (gồm 5.976 căn hộ và 484 thấp tầng). Giao dịch 4.183/6.460 sản phẩm (gồm 3.919 căn hộ và 264 thấp tầng). Tỉ lệ hấp thụ trung bình đạt 54%/ So với cùng kỳ năm 2020, lượng căn hộ chào bán trên toàn thị trường chỉ đạt 70,9 %, giao dịch tăng 228,7%. So với quý 4/2020, lượng sản phẩm chào bán trên toàn thị trường chỉ đạt 58,8%, giao dịch chỉ đạt 47,8%.

Về tỉ lệ hấp thụ, căn hộ trung cấp là dòng sản phẩm có tỉ lệ hấp thụ tốt nhất với 55,6%, căn hộ cao cấp và thấp tầng có tỉ lệ hấp thụ ở mức trung bình (53,7% và 54,5%).

Theo đơn vị này, do khan hiếm sản phẩm mới, lượng hàng tồn trên thị trường Tp.HCM cũng không còn nhiều, giá đang cũng ở ngưỡng cao nên lực cầu đầu tư tiếp tục di chuyển mạnh sang khu vực lân cận là Bình Dương. Đẩy giá căn hộ tại Bình Dương lên mức 30 – 35 triệu đồng/m2.