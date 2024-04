Giá chung cư Hà Nội tăng nhanh nhưng vẫn “cháy hàng”

Cập nhật diễn biến thị trường nhà ở quý đầu năm 2024, bà Nguyễn Hoài An - Giám đốc Cấp cao chi nhánh Hà Nội của CBRE Việt Nam cho biết, Hà Nội và TP. HCM tiếp tục ghi nhận nguồn cung hạn chế. Cụ thể, nguồn cung mới tại Hà Nội tập trung chủ yếu từ các dự án chung cư cao cấp ở phía Tây, đạt tổng cộng hơn 2.300 căn hộ chung cư và 30 căn nhà ở thấp tầng ghi nhận mở bán mới trong quý. So với cùng kỳ năm ngoái, lượng nguồn cung căn hộ bán mới tại Hà Nội trong quý I tăng 11%.

Tuy nhiên, con số này vẫn chưa phục hồi về lại mức 3.000 - 4.000 căn mở bán mới trong quý đầu tiên của các năm 2021 và 2022 trước đó. Nguồn cung bất động sản liền thổ trong quý I duy trì ở mức thấp khi chỉ ghi nhận nguồn cung mới khiêm tốn từ một dự án mở bán đợt tiếp theo.

Trong khi đó, tại TP HCM, có khoảng 500 căn hộ chung cư được chào bán ra thị trường, phần lớn vẫn là các giai đoạn tiếp theo của các dự án đã chào bán từ năm 2023. Trong đó, có hơn 80 căn thuộc phân khúc cao cấp tại khu vực phía Nam thành phố. Đây cũng là số lượng căn hộ chào bán thấp nhất của một quý trong khoảng 15 năm trở lại đây tại TP HCM và chỉ bằng khoảng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.

Về thanh khoản, tỷ lệ hấp thụ chung cư tại Hà Nội cho thấy sự khả quan dù phần lớn nguồn cung mới tập trung ra hàng vào cuối quý. Tổng số căn bán được trong quý I đạt hơn 2.000 căn chung cư, tương đương mức ghi nhận được tại quý I năm ngoái. Bên cạnh đó, thị trường bất động sản liền thổ ghi nhận bán được gần 300 căn, giảm 73% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhiều dự án mở bán quý vừa qua đang ghi nhận tỷ lệ bán tích cực, như một dự án chung cư ở quận Nam Từ Liêm mở bán mới gần 700 căn trong quý I đã đạt tỷ lệ bán khoảng 80%, hay một dự án thấp tầng tại Hà Đông mới mở bán vào cuối năm ngoái cũng đã bán hết gần 90% giỏ hàng.

Tại TP HCM, nguồn cung mới hạn chế đã dẫn tới số lượng căn hộ tiêu thụ thấp so với cùng kỳ năm ngoái cũng như so với quý trước. Cụ thể, tổng số căn hộ chung cư bán được trong quý I tại thị trường TP HCM là khoảng hơn 600 căn, giảm 74% so với quý IV/2023 nhưng vẫn nhiều hơn so với số lượng căn hộ mới được chào bán trong quý.

Tỷ lệ hấp thụ của các dự án chào bán trong quý I đạt khoảng 80%, nhờ vào mức giá không có nhiều sự điều chỉnh so với các giai đoạn mở bán trước hoặc mức giá được đánh giá là phù hợp với mặt bằng chung của khu vực.

Theo bà An, điểm sáng lớn nhất về diễn biến thị trường bất động sản nhà ở trên thị trường sơ cấp tại hai miền trong quý này đến từ các dự án đang triển khai nhận đặt chỗ.

Tại Hà Nội, một dự án ở khu vực phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm đạt khoảng 4.500 đặt chỗ chỉ trong một quý, vượt hơn số lượng căn hộ dự kiến chào bán ban đầu. Dự án này, cùng với nhiều dự án chung cư khác mở bán thời gian gần đây tại Hà Nội đang thu hút sự quan tâm lớn của không chỉ nhóm khách hàng phía Bắc mà còn từ các khách hàng ở TP HCM, khi mà mặt bằng giá chung cư ở Hà Nội hiện được đánh giá hấp dẫn hơn TP HCM.

Một dự án đại đô thị khác tại khu vực Thủy Nguyên, Hải Phòng cũng đang ghi nhận tỷ lệ bán hơn 60% các căn thấp tầng dù mới mở bán từ đầu tháng 3.

Tại TP HCM, một dự án chung cư phân khúc hạng sang ở khu vực đại lộ Mai Chí Thọ, quận 2 có lượng đặt chỗ tương đối khả quan với mức giá chào bán từ 125 triệu đồng/m2 trở lên.

Ở khu vực phía Nam, tỉnh Bình Dương là địa phương nổi bật có nhiều hoạt động chào bán tích cực và lượng giao dịch sôi động. Một dự án nhà xây sẵn mới tại Thành phố mới Bình Dương đã có lượng đặt chỗ khoảng hơn 300 căn sau một tháng nhận đặt chỗ, cùng nhiều dự án chung cư mới được ra mắt với các chính sách bán hàng hấp dẫn. Đây là các dấu hiệu cho thấy thị trường trong quý II dự kiến sẽ sôi động hơn.

Giá bán bất động sản nhà ở tại Hà Nội và TP HCM quý vừa qua ghi nhận những diễn biến trái chiều. Tại thị trường chung cư, giá trung bình các dự án tại Hà Nội ở cả thị trường sơ cấp và thứ cấp đều tăng nhanh trong 3 tháng đầu năm nay và đang dẫn tiệm cận mức giá tại TP HCM.

Trong khi đó, mặt bằng giá chung cư ở TP HCM lại không có sự thay đổi. Cuối quý I, giá sơ cấp chung cư TP HCM đạt mức 61 triệu đồng/m2, không thay đổi so với quý trước và giảm khoảng 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Các chủ đầu tư vẫn tiếp tục duy trì các chính sách bán hàng cũng như chính sách thanh toán tương đối hấp dẫn để có thể tăng tính thanh khoản cho sản phẩm.

Tại Hà Nội phần lớn nguồn cung mới tiếp tục ở phân khúc cao cấp đã đẩy giá bán sơ cấp chung cư Hà Nội lên cao. Giá bán sơ cấp trung bình tại Hà Nội hiện đạt 56 triệu đồng/m2 (chưa bao gồm VAT và kinh phí bảo trì), tăng 5% theo quý và 19% theo năm.

Quý I đã ghi nhận mức chênh lệch giữa giá sơ cấp chung cư ở TP HCM so với Hà Nội thu hẹp đáng kể. Từ mức 35% ghi nhận được cuối năm 2022, đến nay giá sơ cấp TP HCM chỉ còn cao hơn giá sơ cấp trung bình của Hà Nội khoảng 10%.

Đặc biệt, giá bán tại thị trường thứ cấp của chung cư Hà Nội quý I ghi nhận mức tăng giá theo năm cao nhất từ trước tới nay, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt trung bình hơn 36 triệu đồng/m2. Mức tăng trưởng mạnh ghi nhận ở hầu khắp các quận ở Hà Nội và tập trung ở các quận phía Tây nơi nguồn cung hiện hữu dồi dào và dân cư đông đúc.

Bà Nguyễn Hoài An nhận định: “Sự quan tâm dành cho các sản phẩm chung cư tại Hà Nội đang gia tăng. Trước bối cảnh hạn chế nguồn cung ở TP HCM, trong khi đó thị trường biệt thự và liền kề Hà Nội tạm thời chưa có nhiều diễn biến sau giai đoạn 2021 - 2022 bùng nổ đã thôi thúc một bộ phận các nhà đầu tư chuyển hướng sang các dự án chung cư, đặc biệt tại Hà Nội".