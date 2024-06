Giá cước vận tải biển tăng chóng mặt từng ngày, 'cơn ác mộng' nghẽn cảng thời Covid đang quay trở lại khiến nhiều doanh nghiệp lao đao

Giá cước vận tải đường biển toàn cầu đã tăng vọt mỗi ngày sau cuộc khủng hoảng Biển Đỏ kéo dài và sự cản trở xuất khẩu của Trung Quốc trước thuế quan của Mỹ.

Trong khi tình trạng thiếu tàu đang khiến giá cước tăng thì các công ty xuất khẩu vừa và nhỏ vốn nhạy cảm với những thay đổi về giá cước đường biển lại không thể tìm được tàu. Ngành xuất khẩu đang trong tình trạng cảnh giác cao độ dường như đang gấp rút đưa ra các biện pháp, lo ngại sẽ khó đảm bảo an toàn cho số lượng tàu trong thời điểm hiện tại.

Theo ngành vận tải biển và Sở giao dịch vận tải Thượng Hải của Trung Quốc vào ngày 7/6, Chỉ số vận tải container Thượng Hải (SCFI), chỉ số vận tải hàng hóa hàng hải toàn cầu, ghi nhận 3.184,87 trong cùng ngày, tăng 4,6% so với tuần trước.

Đây là mức cao nhất trong khoảng 1 năm 9 tháng kể từ ngày 26 tháng 8 năm 2022 (3154,26). Giá cước vận tải đường biển tăng vọt gần đây chủ yếu là do sự thúc đẩy mùa cao điểm của ngành vận tải biển sau cuộc khủng hoảng Biển Đỏ. Các chủ hàng đã đảm bảo các vụ đắm tàu ​​trước mùa cao điểm thông thường của quý 3 (tháng 7-tháng 9) do nguồn cung tàu đắm không đủ do khoảng cách và thời gian bay tăng lên.

Giá cước vận tải biển tăng vọt kể từ đầu năm 2024.

Ngoài ra, việc Mỹ tăng mạnh thuế quan đối với xe điện, tấm pin mặt trời và vật tư y tế của Trung Quốc từ khoảng 25% lên tới 100% từ tháng 8 đã có tác động lớn. Việc xuất khẩu bị đẩy lùi của Trung Quốc đã góp phần làm tình hình trở nên trầm trọng hơn.

Do đó, số tàu bổ sung hiện khan hiếm như thời kỳ đại dịch COVID-19, khi tình trạng gián đoạn logistics xảy ra. Theo AlphaLiner, tỷ lệ tàu không hoạt động hiện nay trong số các tàu trên toàn thế giới là 0,4%, thấp nhất kể từ tháng 2/2022.

Hiện tượng “nghẽn cảng” trong đại dịch COVID-19 cũng đang được tái hiện khắp nơi. Hiện tại, các tàu đang chờ trên biển cả tuần để vào cảng Singapore, cảng trung chuyển lớn nhất thế giới và lớn thứ hai thế giới tính theo sản lượng xử lý.

Trong tình hình này, các công ty xuất khẩu vừa và nhỏ chủ yếu ký hợp đồng vận chuyển hàng hóa một lần đang cảm thấy vô cùng bức xúc. Điều này là do trong khi số lượng các công ty vận tải biển lấp đầy hàng hóa ở Trung Quốc ngày càng tăng thì việc có được tàu kịp thời lại khó khăn hơn do tắc nghẽn tại cảng.

Quản lý của một công ty vừa và nhỏ A chuyên cung cấp phụ tùng ô tô cho Mỹ cho biết: “Chúng tôi buộc phải giao hàng thông qua hãng tàu khác càng sớm càng tốt vì không kịp đón tàu ở Trung Quốc” .

Trong khi đó, một quan chức của công ty cỡ trung B chuyên xuất khẩu mỹ phẩm sang Đông Nam Á cũng chia sẻ: “Đáng lẽ tàu đã phải rời đi nhưng đến nay, sản phẩm của chúng tôi vẫn tiếp tục nằm im trong kho” .

“Chúng tôi phải trả nhiều tiền hơn để có được một chiếc tàu vận chuyển hoặc thậm chí sử dụng phương tiện đường hàng không dù đắt hơn nhiều để đáp ứng đúng thời hạn giao hàng" , người này cho biết thêm.

