EVN kiến nghị cho vay ngoại tệ, Thống đốc NHNN nói gì?

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng phát biểu tại Hội nghị - Ảnh VGP/Nhật Bắc

Tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ làm việc với Doanh nghiệp tiên phong trong chuyển đổi số và thúc đẩy tăng trưởng ngày 15/4, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng đã trả lời kiến nghị của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về vấn đề cho vay ngoại tệ.

Theo Thống đốc, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản về vấn đề này. Đối với nhu cầu ngoại tệ của các dự án lớn trọng điểm, Ngân hàng Nhà nước cũng rất quan tâm. Ví dụ, năm ngoái, các ngân hàng thương mại nhà nước cũng đã tài trợ cho dự án cho vay của Sân bay Long Thành 1,8 tỷ USD.

"Chúng tôi sẽ cân đối tổng thể trên khả năng về cân đối nguồn ngoại tệ của hệ thống, làm sao vừa đáp ứng được nhu cầu vốn nhưng cũng đảm bảo được việc điều hành tỷ giá và ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối.", Thống đốc cho hay.

Thống đốc cũng cho biết, NHNN nhận thức là muốn thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cao thì yêu cầu về vốn là rất quan trọng. Với đặc thù ở Việt Nam, nhu cầu vốn đầu tư của doanh nghiệp dựa khá lớn vào vốn tín dụng của hệ thống ngân hàng.

Cho nên, ngay từ đầu năm, NHNN đã đưa ra chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng 16% của năm nay. Đây là mức cao so với những năm gần đây và cũng thông báo ngay cho các tổ chức tín dụng từ đầu năm để chủ động. Đến hết quý I, tăng trưởng tín dụng là 3,93% so với cuối năm 2024 và tăng 18% so với cùng kỳ. Đây là mức cao so với cùng kỳ năm ngoái (chỉ tăng 1,34%).

Thống đốc cũng nhấn mạnh, NHNN sẽ theo dõi sát và có thể điều chỉnh nếu như lạm phát được kiểm soát. Đặc biệt là gần đây, Thủ tướng Chính phủ có chỉ đạo NHNN xây dựng gói 500.000 tỷ đồng để hỗ trợ tín dụng, thực hiện các giải pháp cho các doanh nghiệp đầu tư cơ sở hạ tầng, công nghệ số. NHNN đã làm việc với các ngân hàng và đã có văn bản gửi Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Xây dựng và Bộ Công Thương lập danh sách các dự án trọng điểm để tổng hợp và có những bước tiếp theo. NHNN mong các bộ, ngành quan tâm và có ý kiến sớm cho Ngân hàng Nhà nước.

Đối với hoạt động chuyển đổi số, Thống đốc cho biết, nền kinh tế muốn tăng trưởng cao trong khi nguồn lực tài chính còn hạn chế thì việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính. Đây là tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết 57. Ngân hàng Nhà nước cũng quán triệt rất sâu sắc Nghị quyết này.

Trong suốt thời gian qua, hệ thống ngân hàng là một trong những bộ, ngành đi đầu trong chuyển đổi số. Song song với việc thúc đẩy chuyển đổi số là triển khai giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật thông tin.

NHNN nhất trí với ý kiến của Thứ trưởng Bộ KH&CN là muốn thúc đẩy chuyển đổi số phải có hệ sinh thái về dữ liệu.

Vừa rồi, Bộ Công an đã xây dựng Đề án 06 dữ liệu về dân cư. NHNN cho rằng thời gian tới, cơ sở dữ liệu này được làm giàu thêm thì sẽ rất tốt cho quá trình chuyển đổi số của nền kinh tế nói chung và ngành ngân hàng. Đặc biệt là phải xây dựng hệ sinh thái về số liệu của doanh nghiệp mới có thể thúc đẩy chuyển đổi số.

Người đứng đầu NHNN nhận định, để tạo môi trường hoạt động kinh doanh ổn định cho doanh nghiệp và người dân, trong đó có doanh nghiệp nhà nước, thì vấn đề điều hành chính sách tiền tệ góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối trong bối cảnh hiện nay là vô cùng thách thức.

"Ngân hàng Nhà nước sẽ quyết tâm và theo dõi sát tình hình thế giới và trong nước để có thể điều hành các giải pháp phù hợp với liều lượng và thời điểm hợp lý, giúp ổn định được tình hình", Thống đốc nói.