Giả danh công an, bắt cóc giám đốc doanh nghiệp tống tiền 4,5 tỷ đồng

TAND TPHCM đang thụ lý vụ án bắt cóc đòi tiền chuộc 4,5 tỷ đồng. Hồ sơ vụ án do Viện Kiểm sát cùng cấp chuyển sang. Trong vụ án này, các bị can Zhao Xin (40 tuổi, quốc tịch Trung Quốc), Trần Phan Vũ Thanh (36 tuổi), Dương Thúy Ái (31 tuổi), và Nguyễn Khánh Vĩ (25 tuổi, cùng quê An Giang) bị Viện Kiểm sát truy tố cùng về tội “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”.

Bị can Zhao Xin tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Theo nội dung vụ án, tháng 12/2023, các bị can bàn với nhau tìm người có điều kiện để bắt cóc tống tiền. Sau thời gian tìm kiếm, các bị can thấy ông M. (44 tuổi, giám đốc một công ty sản xuất đồ nội thất tại TPHCM) có điều kiện kinh tế nên thực hiện việc bắt cóc.

Tối 20/12/2023, khi thấy ông M. đến một quán ăn, Zhao Xin gọi Thanh đến giám sát. Khoảng 0h ngày 21/12/2023, khi ông M. rời quán, Thanh chạy xe máy chở Zhao Xin bám theo khoảng 10 km rồi chặn đầu xe.

Ông M. vừa bước xuống, Thanh giả danh công an, yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn và dùng roi điện khống chế ông M.. Zhao Xin sau đó nhắn cho Ái, gọi thêm Vĩ đến lấy xe máy về, còn Zhao Xin và Thanh lái ô tô của ông M. đến khu đất trống ở Thủ Dầu Một (Tỉnh Bình Dương cũ).

Nhóm bắt cóc yêu cầu ông M. gọi cho một đồng nghiệp, yêu cầu mang 4,5 tỷ đồng đến chuộc mạng ông M.. Người đồng nghiệp của ông M. báo tin cho một nữ đồng nghiệp và anh ruột nạn nhân, sau đó cả 3 người đến Công an tỉnh Bình Dương (cũ) trình báo.

Tang vật vụ án. Ảnh: CA

Chiều 21/12/2023, Zhao Xin yêu cầu người của ông M. mang tiền đến khu vực vắng vẻ ở phường Hòa Phú (tỉnh Bình Dương cũ) để giao nhận con tin.

Khi nữ đồng nghiệp và anh trai ông M. đến nơi, Zhao Xin không cho gặp mặt nạn nhân mà yêu cầu họ ném túi tiền xuống đất và đe dọa sẽ chặt tay nạn nhân nếu không giao ngay.

Người của ông M. thả túi vải chứa 4,5 tỷ đồng xuống đất rồi rời đi theo yêu cầu.

Khi ô tô chở đồng nghiệp và anh trai của ông M. vừa rời đi, Zhao Xin chạy xe máy đến lấy túi tiền thì bị công an khống chế bắt giữ. Cùng thời điểm, một mũi trinh sát khác ập vào giải cứu ông M..

Vĩ và Ái cũng bị bắt trong ngày, riêng Thanh bỏ trốn về Kiên Giang đến ngày 29/12/2023 thì ra đầu thú.