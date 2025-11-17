Biến tướng mới của trò lừa đảo giả danh công an

Công an kịp thời ngăn chặn vụ nữ sinh ở Hà Nội mở két lấy toàn bộ tiền, vàng mang đi bán để chuyển cho kẻ lừa đảo.

Vừa qua, tại Hà Nội và một số tỉnh thành liên tiếp xảy ra các vụ việc giả danh cán bộ công an nhằm mục đích "bắt cóc online" - nạn nhân chủ yếu là người trẻ tuổi... để chiếm đoạt tài sản. Đáng chú ý, thủ đoạn "bắt cóc online" này đã biến tướng với phương thức tinh vi hơn.

Điển hình, em P. (SN 2007, trú tại Hà Nội) nhận được cuộc gọi của một đối tượng tự xưng là cán bộ công an thông báo có liên quan đến việc rửa tiền. Người này yêu cầu P. lấy hết tài sản có trong nhà chuyển cho đối tượng nhằm chứng minh là tiền trong sạch.

Do lo sợ, P. đã được đối tượng hướng dẫn mở két lấy gần 30 cây vàng của gia đình mang đi bán và chuyển hết tiền vào tài khoản của đối tượng. Tổng số tài sản bị chiếm đoạt khoảng 4 tỷ đồng.

Tương tự, V.A (SN 2006, sinh viên trường đại học ở Hà Nội) đang chuẩn bị đi học thì nhận được cuộc gọi của đối tượng tự xưng là cán bộ điều tra của Bộ Công an.

Người này thông báo V.A có liên quan đến một vụ án rửa tiền và đe dọa rằng nếu tiết lộ cho bất kỳ ai thì sẽ bị bắt giam. Sau đó, đối tượng liên tục gọi điện, thúc giục nữ sinh chuyển tiền để chứng minh trong sạch.

Đối tượng yêu cầu V.A mở két sắt trong nhà, lấy toàn bộ vàng đem đi bán để phục vụ điều tra. May mắn, khi phát hiện nữ sinh có biểu hiện bất thường người dân đã trình báo Công an phường Yên Hòa (Hà Nội) và kịp thời được ngăn chặn.

Nhiều vụ việc được cơ quan công an kịp thời ngăn chặn.

Thủ đoạn lừa đảo mới hết sức tinh vi

Theo Công an TP Hà Nội, các đối tượng giả danh là cán bộ công an gọi điện cho người dân (chủ yếu là học sinh, sinh viên, thanh niên mới lớn) - đây là đối tượng ít kinh nghiệm sống, tâm lý chưa vững vàng, ổn định và thông báo liên quan đến các vụ án hình sự như: ma túy, rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản... nhằm đe dọa, tác động tâm lý.

Các đối tượng sẽ dàn dựng vụ việc giống như bị bắt cóc thật, thuê phòng nhà nghỉ, khách sạn để ở một mình, không được liên hệ, nghe điện thoại của ai khác ngoài các đối tượng để “phục vụ điều tra”; rồi sử dụng các ứng dụng gọi video trực tuyến cho đối tượng để giám sát nạn nhân.

Sau đó, các đối tượng sẽ sử dụng các hình ảnh, video này liên hệ với người nhà hoặc yêu cầu nạn nhân trực tiếp gọi điện thông báo cho gia đình về việc bị bắt cóc, yêu cầu chuyển tiền đến các tài khoản ngân hàng do các đối tượng chỉ định để “chuộc” người và chiếm đoạt.

Đáng chú ý, Công an TP Hà Nội còn cảnh báo thủ đoạn lừa đảo là yêu cầu nạn nhân quay video các vị trí trong nhà để tìm kiếm tài sản có giá trị, mở két sắt, tủ để kiểm tra.

Nếu không mở được tủ, két sắt... các đối tượng sẽ yêu cầu, hướng dẫn nạn nhân mua các công cụ rồi hướng dẫn nạn nhân thực hiện việc mở, cậy, phá khóa két sắt, tủ để lấy tài sản (tiền, vàng, kim loại quý ...) của gia đình, bán lấy tiền và chuyển cho các đối tượng qua tài khoản ngân hàng được chỉ định.

Công an TP Hà Nội đề nghị người dân nêu cao tinh thần cảnh giác, đồng thời chủ động tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức, thủ đoạn lừa đảo này.

Bên cạnh đó, nhà trường cần thường xuyên đẩy mạnh, tuyên truyền cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo cho học sinh, sinh viên để nâng cao nhận thức phòng chống lừa đảo; học sinh, sinh viên, thanh niên cần tự trang bị cho mình kỹ năng nhận diện chiêu trò lừa đảo nhằm tránh sập bẫy các đối tượng xấu.



