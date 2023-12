Giả danh công an yêu cầu nạn nhân chuyển 400 triệu đồng

Tối 20-12, tin từ Công an huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đơn vị này vừa kịp thời ngăn chặn thành công vụ giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, vào khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, bà N.T.K (ngụ tổ dân phố 6, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn), bất ngờ nhận được một cuộc gọi từ một người đàn ông tự xưng là cán bộ công an đang công tác tại Phòng Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội.

Lực lượng chức năng tuyên truyền cho bà K. tránh rơi vào bẫy của những đối tượng lừa đảo

"Vị cán bộ" thông báo rằng bà K. đang liên quan đến một vụ án ma túy đang trong quá trình điều tra, đề nghị bà khai báo mọi thông tin cá nhân và yêu cầu chuyển khoản số tiền là 400 triệu đồng liên quan đến vụ án.

Ngoài ra, đối tượng còn yêu cầu bà K. Phải giữ bí mật mọi thông tin nếu không sẽ "bị bắt" để phục vụ công tác điều tra.

Tuy nhiên, trước đó do đã được tuyên truyền về thủ đoạn giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên bà K. đã trình báo sự việc lên Công an huyện Hương Sơn.

Ngay sau khi nhận thông tin, Công an huyện Hương Sơn đã tuyên truyền, giải thích đây là một trong những thủ đoạn lừa đảo qua mạng nên bà đã không thực hiện theo yêu cầu của đối tượng. Nhờ vậy, bà K. không bị rơi vào bẫy của đối tượng lừa đảo.

Được biết, từ ngày 23-10 đến nay, lực lượng công an trên địa bàn huyện Hương Sơn cũng đã ngăn chặn 5 vụ lừa đảo trên không gian mạng, giúp người dân không mất số tiền trên 1,7 tỉ đồng.