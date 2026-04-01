Giả danh doanh nghiệp, tạo vốn điều lệ ảo 10 tỷ: Bóc trần chiêu trò của “Merry Trade”

Phương tiện, tang vật liên quan đến hoạt động phạm tội của các đối tượng được thu giữ.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Xiang Guoquan (quốc tịch Trung Quốc), Võ Tấn Hiệp và Trần Việt Huy để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, đây là đường dây lừa đảo có tổ chức, hoạt động tinh vi với sự cấu kết giữa đối tượng nước ngoài và trong nước. Nhóm này đã dựng lên sàn thương mại điện tử mang tên “Merry Trade”, thực chất là một hệ thống giao dịch ảo do Xiang Guoquan điều hành.

Các đối tượng yêu cầu người tham gia nạp tiền bằng USDT để quy đổi thành “điểm” trên ứng dụng. Tuy nhiên, toàn bộ số điểm chỉ là dữ liệu ảo, không có giá trị thực tế.

Để tạo lòng tin, ở giai đoạn đầu, chúng cho phép rút một khoản tiền nhỏ. Khi nạn nhân tiếp tục nạp số tiền lớn, hệ thống lập tức bị “lỗi”, “nâng cấp” hoặc khóa tài khoản, khiến người chơi không thể rút tiền.

Không dừng lại ở đó, nhóm đối tượng còn “pháp nhân hóa” hoạt động bằng cách thành lập Công ty TNHH Merry Global tại Đà Nẵng, dựng vốn điều lệ ảo 10 tỷ đồng, thuê trụ sở đẹp, tổ chức hội thảo tại các khách sạn lớn để quảng bá.

Thực chất, Merry Trade chỉ là một trò chơi con số do Xiang Guoquan trực tiếp điều khiển phía sau. Thủ đoạn của chúng được chia thành các bước hết sức tinh vi: Chúng thực hiện quảng bá rầm rộ thông qua các buổi hội thảo tại các khách sạn sang trọng ở nhiều địa phương, các đối tượng tự xưng là "Leader" để thuyết giảng về tương lai của TMĐT, hứa hẹn mức lợi nhuận không tưởng nhằm "đánh" vào tâm lý ham muốn làm giàu nhanh của một số người dân.

Điển hình, một nạn nhân tại Thanh Hóa đã đầu tư 15.000 USDT (khoảng 378 triệu đồng) nhưng sau đó không thể rút tiền, ứng dụng bị khóa, các nhóm liên lạc bị xóa và bị chặn kết nối.

Cơ quan Công an đã làm rõ: Công ty TNHH Merry Global chưa từng nộp hồ sơ trên Cổng thông tin quản lý hoạt động TMĐT. Website htttps://app.khptdn.com hoạt động dưới tên miền quốc tế, không thực hiện thủ tục đăng ký theo quy định pháp luật Việt Nam.

Từ tháng 9 đến tháng 11/2025, nhóm này đã chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của nhiều bị hại trên cả nước.

Dù sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi như ví điện tử quốc tế, tên miền nước ngoài, xóa dữ liệu sau khi gây án, cơ quan công an vẫn lần theo dấu vết, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng.