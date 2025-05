Giá đất nền phân lô tại quận 9 tăng gần 20%, không có hàng để bán

Mới đây, lô đất diện tích 60m2 tại P.Long Trường, Tp.Thủ Đức bán ra với giá 3 tỉ đồng/nền. Trước Tết, lô đất cùng diện tích và tuyến đường giao dịch với giá 2,5 tỉ đồng/nền, tức giá đã tăng 20% trong vòng 6 tháng.

Tương tự, lô đất nền diện tích trên 50m2 tại phường Long Trường, Tp.Thủ Đức có giá giao dịch từ 2,9 đến 3,3 tỷ đồng/nền, tăng 300-400 triệu đồng/nền so với trước Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, nguồn đất nền giá khoảng 3 tỷ đồng/nền ở khu vực này rất khan hiếm. Dù nhu cầu hỏi mua từ các nhà đầu tư khá cao, môi giới khó tìm được lô đất trong mức giá này để đáp ứng.

Giá đất nền thứ cấp tại phường Trường Thạnh và phường Phú Hữu cũng đã tăng từ 7-15%. Gần đây, một lô đất nền 52m2 tại phường Phú Hữu được môi giới rao bán với giá 3,7 tỷ đồng, tăng 250 triệu đồng so với giá giao dịch cuối năm 2024. Chỉ trong gần 2 tuần rao bán, lô đất này đã có khách đặt cọc.

Theo ghi nhận, so với cuối năm 2025, nguồn hàng đất nền rao bán tại quận 9 đã ít dần, hầu hết là mức giá khá cao từ 4-7 tỉ đồng/nền. Trong khi sản phẩm giá từ 3-3,5 tỉ đồng/nền khan hiếm. Theo các môi giới, đất phân lô giá dưới 3 tỉ đồng/nền tại khu vực này đã được bán ra từ cuối năm 2024. Hiện giá tăng giá từ 10-15%. Có lô vị trí đẹp, giá tăng gần 20% so với trước Tết. Giá tăng nhanh khiến nhu cầu thị trường chững lại so với giai đoạn quý 1/2025.

Quận 9 đứng đầu về mức độ quan tâm đất nền. Nguồn dữ liệu tháng 4/2205 của Batdongsan.com.vn

Theo dữ liệu thị trường tháng 4/2025 của Batdongsan.com.vn, khu vực quận 9, quận 2, quận Thủ Đức (nay là Tp.Thủ Đức) đứng đầu về mức độ quan tâm đất nền. Trong đó quận 9 đứng top 1. Đây vốn là khu vực liên tục có những biến động về mặt bằng giá đất nền. Nếu quận Thủ Đức, quận 2 giá bất động sản đã cao thì quận 9 là khu vực có giá còn thấp nhất khu Đông Tp.HCM. Chưa kể, những năm qua, nơi đây không có nguồn cung sơ cấp ra thị trường đã thúc đẩy mặt bằng giá thứ cấp đất nền tăng nhanh.

Sau đợt giảm giá từ 10-20%, đến nay đất nền khu vực Tp.Thủ Đức đã lấy lại đà phục hồi. Nhiều người bán ra từ giữa năm 2024 hiện mất khoảng vài trăm triệu đồng. Trong khi những người không bán được nên giữ lại sản phẩm thì hiện hưởng lợi từ việc tăng giá.

Ông Võ, một nhà đầu tư lâu năm tại thị trường khu Đông Tp.HCM cho biết, đầu năm 2025, giá đất nền Tp.Thủ Đức tăng lên một nhịp. Các lô đất bán ế trong năm 2023-2024 liên tục có thanh khoản. Mức tăng vài trăm triệu đồng trong vòng vài tháng khiến những nhà đầu tư gom đất trước đó hưởng chênh lệch nhanh.

Một số hạ tầng trọng điểm tại khu vực bước vào giai đoạn hoàn thiện để về đích đã thúc đẩy tâm lý nhà đầu tư vào đón đầu. Chưa kể, do suốt nhiều năm qua, tại khu vực quận 9 nói chung, khu Đông Tp.HCM nói chung không có nguồn cung đất nền phân lô mới chào bán khiến các lô đất cũ (có sổ) được quan tâm.

Theo nhà đầu tư này, những người có dòng tiền sẵn vẫn "lùng sục" đất nền để mua vào, trong đó có lượng nhà đầu tư phía Bắc. Khác với giai đoạn trước, nhà đầu tư ôm đất và chờ cơ hội trong trung dài hạn, ít lướt sóng.