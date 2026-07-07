Gia đình 3 người lần lượt mắc ung thư, bác sĩ chú ý đến 1 món ăn xuất hiện gần như mỗi ngày: "Đừng nghĩ càng ăn nhiều càng bổ"

Một trường hợp đặc biệt vừa được Khoa Ung bướu Tuyến giáp, Bệnh viện Ung thư trực thuộc Đại học Trùng Khánh (Trung Quốc) tiếp nhận. Chỉ trong vòng một năm, cả cha, mẹ và người con trai tên Tiểu Hạo lần lượt được chẩn đoán mắc ung thư tuyến giáp.

Theo bệnh viện, năm 2025, người cha được phát hiện mắc ung thư tuyến giáp và đã phẫu thuật điều trị. Sự việc khiến Tiểu Hạo chủ động siêu âm tuyến giáp khi khám sức khỏe định kỳ vào năm 2026. Mẹ của anh cũng tranh thủ kiểm tra theo lời khuyên của bác sĩ.

Kết quả cho thấy cả hai mẹ con đều có khối u nghi ngờ ác tính. Sau khi sinh thiết, bác sĩ xác nhận cả hai cùng mắc ung thư biểu mô tuyến giáp thể nhú. Tiểu Hạo đã có dấu hiệu ung thư lan đến hạch bạch huyết, trong khi mẹ anh bị ung thư ở cả hai thùy tuyến giáp nhưng chưa ghi nhận di căn hạch.

Tháng 2 cùng năm, hai mẹ con được phẫu thuật và hiện sức khỏe đều ổn định, được xuất viện.

Bác sĩ lưu ý một thói quen ăn uống có thể làm tăng nguy cơ bệnh tuyến giáp

Khi tìm hiểu nguyên nhân khiến ba thành viên trong cùng một gia đình đều mắc ung thư tuyến giáp, bác sĩ Thái Minh, Giám đốc Khoa Ung bướu Tuyến giáp đã khai thác kỹ tiền sử sinh hoạt và phát hiện một điểm chung đáng chú ý.

Gia đình này có thói quen ăn hải sản gần như mỗi ngày trong thời gian dài. Theo bác sĩ, i-ốt là vi chất thiết yếu để cơ thể tổng hợp hormone tuyến giáp. Tuy nhiên, mối liên hệ giữa lượng i-ốt và các bệnh lý tuyến giáp được mô tả theo đường cong hình chữ U, nghĩa là cả thiếu i-ốt lẫn thừa i-ốt đều có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tuyến giáp.

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Việc tiêu thụ quá nhiều i-ốt trong thời gian dài có thể gây rối loạn hoạt động của tế bào nang tuyến giáp thông qua nhiều cơ chế như tăng stress oxy hóa, thúc đẩy quá trình chết tế bào và làm mất cân bằng tăng sinh tế bào. Đây được xem là một trong những yếu tố có thể góp phần làm tăng nguy cơ ung thư tuyến giáp ở một số người.

"Hải sản, đặc biệt là tảo bẹ, rong biển và các loài động vật có vỏ, chứa hàm lượng i-ốt rất cao. Nếu tiêu thụ quá nhiều trong thời gian dài, lượng i-ốt đưa vào cơ thể có thể vượt đáng kể nhu cầu khuyến nghị khoảng 150 microgam/ngày đối với người trưởng thành, từ đó tạo ra sự kích thích kéo dài đối với tuyến giáp", bác sĩ Thái Minh cho biết.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng ung thư tuyến giáp là bệnh có nguyên nhân đa yếu tố. Di truyền, đột biến gene, yếu tố môi trường, tiền sử chiếu xạ vùng đầu - cổ, bệnh lý tuyến giáp nền và lối sống đều có thể góp phần làm tăng nguy cơ mắc bệnh. Vì vậy, không thể kết luận việc ăn nhiều hải sản là nguyên nhân trực tiếp gây ung thư tuyến giáp, mà đây chỉ là một yếu tố nguy cơ.

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Làm gì để bảo vệ sức khỏe tuyến giáp?

Theo khuyến cáo của bác sĩ Thái Minh, để giảm nguy cơ mắc các bệnh lý tuyến giáp, mọi người nên:

Duy trì chế độ ăn cân bằng, không kiêng tuyệt đối i-ốt nhưng cũng không lạm dụng các thực phẩm chứa hàm lượng i-ốt rất cao như tảo bẹ, rong biển; sử dụng muối i-ốt theo khuyến cáo.

Khám sàng lọc định kỳ nếu thuộc nhóm nguy cơ cao, bao gồm người có tiền sử gia đình mắc ung thư tuyến giáp, từng tiếp xúc với bức xạ vùng đầu - cổ hoặc đã có nhân tuyến giáp.

Đi khám chuyên khoa sớm khi phát hiện nhân tuyến giáp hoặc có các dấu hiệu bất thường như khối vùng cổ, khàn tiếng kéo dài, nuốt vướng... để được đánh giá và theo dõi phù hợp.

Các chuyên gia lưu ý, đa số ung thư tuyến giáp, đặc biệt là ung thư biểu mô tuyến giáp thể nhú, có tiên lượng tốt nếu được phát hiện và điều trị từ sớm. Vì vậy, thay vì lo lắng quá mức, người dân nên duy trì lối sống lành mạnh, chế độ dinh dưỡng hợp lý và khám sức khỏe định kỳ để phát hiện bệnh kịp thời.

Theo Toutiao