Ngày mai, nhiều tỉnh miền Bắc có mưa to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 3 ngày tới, Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi đêm 7/7 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Từ chiều tối và đêm 8/7, toàn miền Bắc dự báo có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm mùng 7 và ngày 8/7

Thời tiết Hà Nội đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 26-34 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24-34 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi đêm có mưa rào và dông rải rác; từ chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 25-34 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 26-35 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 25-34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 20-29 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 25-33 độ.