'Khối nghỉ hè' giúp mẹ nhưng 'tay làm, hàm ăn vụng' khiến dân mạng cười bò

Clip em bé lém lỉnh ăn vụng trứng cút của mẹ khiến dân mạng bật cười. (Nguồn: @nguyen.huynh.nhu1998)

Clip đang dược yêu thích trên nền tảng mạng xã hội TikTok khi lại cảnh cô bé khoảng 5 tuổi ở Tây Ninh ngồi phụ mẹ bóc trứng cút, màn giúp đỡ này của “khối nghỉ hè” bỗng chốc biến thành “vụ án” ăn vụng siêu đáng yêu.

Dù đang ra vẻ chăm chú làm việc nhưng biểu cảm “tình ngay lý gian” và đôi má phồng lên khiến cô bé nhanh chóng bị “bắt bài”. Khi bị người lớn trêu và yêu cầu há miệng ra kiểm tra, cô nhóc không thể kìm nổi, cười toe toét, để lộ nguyên một khoang miệng đầy ắp lòng trắng, lòng đỏ trứng cút chưa kịp nuốt.

Biểu cảm cười trừ vừa tinh nghịch, lém lỉnh vừa ngượng ngùng của cô bé khiến người xem không khỏi bật cười vì sự hồn nhiên của tuổi thơ. Đoạn clip với dòng chú thích “ Thấy mặt là nghi nghi rồi” nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem.

Cư dân mạng hài hước bình luận rằng nhờ “khối nghỉ hè” làm việc thực sự quá tốn kém, bóc 1 quả trứng thì phải trả công tận 2 quả mới đủ: “Cái mặt lúc đầu trông quá uy tín, tay chân thoăn thoắt, tưởng đâu hôm nay mẹ có trợ lý đắc lực phụ bếp. Ai dè đâu vừa quay đi quay lại thấy cái rổ vơi đi một nửa mà cái má thì sưng cả đôi”.

“Thuê được cô nhân công này về phụ việc thì chủ nhà khóc thét vì nguy cơ phá sản. Ai dè đâu tiền công không lấy mà tính phí dịch vụ bằng cách ăn vào doanh thu của chủ tiệm”; “Cứ 1 quả vào rổ là 2 quả vào mồm, tiến độ hoàn thành công việc thì chưa thấy đâu nhưng tiến độ tiêu hao nguyên liệu thì đạt 200% kế hoạch”; “Đúng là nhân công chất lượng cao, chi phí nuôi tốn kém quá chịu không nổi! Người ta đi làm thuê để kiếm tiền, còn cô thợ nhí này đi làm để kiếm ăn”...

Dân mạng chê “khối nhân công” này đáng yêu nhưng nếu thuê thì tốn trứng quá. (Ảnh chụp màn hình)

Ngọc Ngân bình luận: “Gương mặt vàng trong làng ăn vụng đây rồi! Thuê bóc trứng để nấu ăn, cuối cùng thành ra phải đứng canh xem cái rổ có quả trứng nào không. Cái miệng nhai nhóp nhép, tang vật còn nguyên trong khoang miệng chưa kịp tẩu tán mà cái mặt vẫn tỉnh bơ ’như chưa hề có cuộc chia ly‘ chứng tỏ thường ăn vụng lắm nhé”.

Khánh Thiện sợ rằng tình hình này mẹ mở tiệm chẳng mấy mà lỗ vốn, phải tính đến nước đưa bé đi học ngay: “Lao động kiểu này thì chỉ có nước vừa làm vừa khóc vì lỗ vốn thôi mẹ ơi! Nhìn cái cảnh phụ giúp thì ít mà phụ ăn thì nhiều thấy quen thuộc dễ sợ. Đúng là ’khối nghỉ hè‘ không có việc thì đi nghịch, còn có việc vẫn gây thiệt hại”.

Tố Uyên minh oan cho cô bé rằng em chỉ muốn kiểm tra chất lượng trứng cút mà thôi: “Nhân viên không đòi lương nhưng bao trọn gói đầu ra của sản phẩm! Khách hàng chưa kịp ăn mà nhân công đã tự tay kiểm định chất lượng đến mức vơi nửa rổ trứng của người ta. Không phải chủ nào cũng đủ sức để nuôi được”.

Xem clip, nhiều người nhớ đến chính mình hồi bé. Nam Phạm tâm sự: “Ăn kiểu bốc vụng như này mới ngon chứ ăn vào bữa lại chẳng thấy thèm nữa. Xưa mẹ mình bán nem chua rán, khoai tây mỗi lần nhờ ông con là lại thấy hụt đi vài phần. Sau mẹ làm hẳn cho đĩa to ăn ngán đến tận bây giờ, không dám bốc vụng thêm lần nào nữa”.