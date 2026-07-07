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Điểm sàn và bảng quy đổi điểm Học viện Ngân hàng 2026

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Điểm sàn và bảng quy đổi điểm Học viện Ngân hàng 2026

Học viện Ngân hàng vừa công bố mức điểm sàn (ngưỡng đảm bảo chất lượng) xét tuyển vào trường năm 2026 dao động từ 19 - 21,5 tùy từng ngành.

Cụ thể, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với phương thức xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 (PTXT4) được tính trên tổng điểm thi 3 môn thi tốt nghiệp THPT 2026 theo tổ hợp tối ưu nhất tương ứng với từng mã xét tuyển, trong đó nhân đôi điểm đối với môn chính và quy đổi về thang 30, được tính điểm quy đổi chứng chỉ, điểm cộng và điểm ưu tiên (nếu có), cụ thể như sau:

Đối với các mã xét tuyển thuộc các chương trình đào tạo chuẩn và chương trình đào tạo chất lượng cao, điểm sàn sẽ từ 21,5/30 điểm. Đối với các mã xét tuyển thuộc các chương trình đào tạo liên kết quốc tế ngưỡng điểm từ 19/30 điểm .

Các mã xét tuyển thuộc lĩnh vực Pháp luật, ngưỡng bảo đảm chất lượng sẽ căn cứ theo ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào do Bộ GD&ĐT công bố trong thời gian tới và không thấp hơn ngưỡng bảo đảm chất lượng chung của Học viện.

Năm nay, Học viện Ngân hàng sử dụng 8 tổ hợp xét tuyển, gồm: A00, A01, D01, D07, D09, D14, C00, C03 trong phương thức xét tuyển sử dụng điểm tốt nghiệp THPT năm 2026, trong đó tổ hợp gốc là D01. Các tổ hợp trong phương thức xét tuyển sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 có điểm chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp với tổ hợp gốc D01 như sau:

Tổ hợp A01, D07, D09, D14 không có chênh lệch điểm so với tổ hợp D01.

Tổ hợp A00 có điểm trúng tuyển cao hơn tổ hợp D01 là 0,5 điểm trên thang điểm 30.

Tổ hợp C00, C03 có điểm trúng tuyển thấp hơn so với tổ hợp D01 là 0,5 điểm trên thang điểm 30.

Bảng quy đổi tương đương mức điểm trúng tuyển giữa các phương thức như sau:

Bảng quy đổi điểm của Học viện Ngân hàng 2026.

Năm 2025 theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm chuẩn của Học viện dao động từ 21 - 26,97 điểm, tùy theo chương trình đào tạo, trong đó cao nhất là ngành Luật Kinh tế.

Năm nay, Học viện Ngân hàng tuyển sinh 4,690 chỉ tiêu với các phương thức gồm:

  • Phương thức 1: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển
  • Phương thức 2: Xét tuyển kết hợp
  • Phương thức xét tuyển 2.1: Kết hợp giữa học bạ THPT với chứng chỉ quốc tế
  • Phương thức 2.2: Kết hợp giữa học bạ THPT với kết quả bài thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (HSA)
  • Phương thức 2.3: Kết hợp giữa học bạ THPT với kết quả bài thi Đánh giá năng lực đầu vào đại học (V-SAT)Phương thức 3: Xét kết quả học tập THPT (học bạ THPT)
  • Phương thức 4: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026Chương trình Chuẩn Kinh tế đầu tư (ECON01): Gồm 70 chỉ tiêu, học phí dự kiến khoảng 27,8 triệu đồng/năm học 2026–2027.

Chương trình Chất lượng cao Kinh tế đầu tư (ECON02): Gồm 120 chỉ tiêu, học phí dự kiến khoảng 45 triệu đồng/năm học 2026–2027.

Ngành Kinh tê quốc tế - chương trình đào tạo Kinh tế quốc tế (ECON03) gồm 70 chỉ tiêu, học phí dự kiến khoảng 27,8 triệu đồng/năm học 2026–2027.

1 trường ĐH công lập ở Hà Nội mới mở phân hiệu tại TP.HCM: Học phí trung bình 20,9 triệu đồng/năm, có quỹ học bổng hơn 27 tỷ

Theo Khánh Sơn/VTC News

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