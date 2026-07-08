Vòi rồng khổng lồ bất ngờ xuất hiện trên bầu trời Hưng Yên: Cảnh tượng khiến người chứng kiến không khỏi bất ngờ

Chiều 8/7, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một vòi rồng cao hàng chục mét xuất hiện trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân.

Theo hình ảnh trong đoạn clip, giữa nền trời xuất hiện mây giông dày đặc, một cột không khí xoáy tròn hình phễu kéo dài từ đám mây xuống phía dưới.

Khi di chuyển qua các khu vực trống, vòi rồng cuốn theo bụi đất và nhiều vật thể nhẹ bay xoáy lên không trung, tạo thành cột bụi cao hàng chục mét. Khung cảnh này khiến nhiều người dân chứng kiến không khỏi bất ngờ, đồng thời nhanh chóng dùng điện thoại ghi lại và chia sẻ lên mạng xã hội.

Ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt xem, chia sẻ và bình luận. Nhiều người bày tỏ sự thích thú trước hiện tượng thời tiết hiếm gặp, trong khi không ít ý kiến cho rằng đây là dấu hiệu cho thấy thời tiết đang diễn biến phức tạp và tiềm ẩn nhiều hiện tượng cực đoan.

Hình ảnh vòi rồng xuất hiện được người dân ghi lại

Vòi rồng là hiện tượng khí tượng xảy ra khi không khí nóng, ẩm gặp khối không khí lạnh trong điều kiện bất ổn mạnh của khí quyển, tạo thành cột khí xoáy có hình phễu. Hiện tượng này thường xuất hiện cùng mưa giông, gió mạnh và có thể gây thiệt hại nếu di chuyển qua khu vực có dân cư hoặc công trình.

Hiện chưa ghi nhận thông tin về thiệt hại do vòi rồng gây ra. Đoạn clip vẫn đang tiếp tục được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội.

Trước đó, theo dự báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo trong ngày và đêm 8/7, vùng núi, trung du Bắc Bộ và tỉnh Quảng Ninh tiếp tục có mưa, mưa vừa và dông rải rác, lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Các khu vực còn lại của Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 70mm, tập trung chủ yếu vào chiều và đêm.

Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, dự báo có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến từ 10-20mm, cục bộ có nơi trên 50mm. Mưa tập trung vào chiều tối và tối.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại khu vực đồi núi và ngập úng tại các vùng trũng thấp. Đồng thời, các hiện tượng thời tiết cực đoan cũng có nguy cơ làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp.