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Lần đầu Bộ GD&ĐT công bố điểm sàn lĩnh vực pháp luật, mức tối thiểu 20 điểm

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Năm nay, Bộ GD&ĐT lần đầu quy định điểm sàn lĩnh vực pháp luật ở mức 20 điểm theo kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Hôm nay 8/7, Bộ GD&ĐT công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào ( điểm sàn ) đối với các chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực pháp luật năm 2026. Đây là năm đầu tiên lĩnh vực này được áp dụng điểm sàn do Bộ quy định trên phạm vi toàn quốc.

Theo quyết định của Bộ GD&ĐT, mức điểm sàn xét tuyển bằng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đối với thí sinh thuộc khu vực 3 là 20 điểm, tính theo tổng điểm của tất cả các tổ hợp xét tuyển, không nhân hệ số và không bao gồm điểm ưu tiên.

Việc công bố điểm sàn lĩnh vực pháp luật là điểm mới trong quy chế tuyển sinh đại học năm 2026. Trước đây, Bộ GD&ĐT chỉ quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên và nhóm ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề.

Bộ GD&ĐT lần đầu quy định điểm sàn lĩnh vực pháp luật ở mức 20 điểm theo kết quả thi tốt nghiệp THPT, đồng thời áp dụng điều kiện với các phương thức khác. (Ảnh: Minh Đức)

Theo Bộ GD&ĐT, các ngành thuộc lĩnh vực pháp luật đã thực hiện chuẩn chương trình đào tạo từ năm 2025. Đây là nhóm ngành được đánh giá có yêu cầu cao về chất lượng đầu vào nhằm bảo đảm năng lực người học, đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp.

Việc bổ sung điểm sàn đối với lĩnh vực pháp luật được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng tuyển sinh, đồng thời bảo đảm mặt bằng đầu vào đối với nhóm ngành có yêu cầu cao về chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp.

Theo Lệ Thu/VTC News

VTC News

Từ Khóa:
điểm sàn

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