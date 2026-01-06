Gia đình Chủ tịch DIC Corp vừa bị bán giải chấp cổ phiếu

Ông Nguyễn Hùng Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp - mã chứng khoán: DIG) - vừa bị công ty chứng khoán bán giải chấp 853.000 cổ phiếu, giảm sở hữu về 5,66% vốn điều lệ.

Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và là em gái ông Cường - cũng bị bán giải chấp 630.000 cổ phiếu DIG, giảm sở hữu về 1,36% vốn điều lệ. Tương tự, bà Lê Thị Hà Thành - mẹ của ông Nguyễn Hùng Cường - bị bán giải chấp 304.000 cổ phiếu DIG để giảm sở hữu về 1,69% vốn điều lệ.

Như vậy, trong đợt này, ông Nguyễn Hùng Cường, em gái và mẹ bị bán giải chấp tổng cộng 1.787.000 cổ phiếu DIG. Về giá, từ ngày 17/10/2025 đến ngày 28/5 vừa qua, cổ phiếu cổ phiếu DIC Corp đã giảm 45%, từ 24.600 đồng về 13.500 đồng/cổ phiếu.

Đây không phải là lần đầu tiên, gia đình Chủ tịch Hội đồng quản trị DIC Corp bị bán giải chấp cổ phiếu. Giai đoạn từ ngày 6/3-11/3, ông Cường cùng mẹ và em gái đã bị công ty chứng khoán bán giải chấp gần 12 triệu cổ phiếu DIG.

Ông Nguyễn Hùng Cường, em gái và mẹ vừa bị bán giải chấp tổng cộng 1.787.000 cổ phiếu DIG.

Hồi giữa tháng 1, ông Nguyễn Hùng Cường bị bán giải chấp thêm 1.060.000 cổ phiếu DIG để giảm sở hữu về 8,34% vốn điều lệ. Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền cũng bị bán giải chấp 450.000 cổ phiếu DIG. Còn bà Lê Thị Hà Thành bị bán giải chấp 840.400 cổ phiếu DIG. Như vậy, trong đợt này, ông Cường và người thân bị bán giải chấp tổng cộng 2.350.400 cổ phiếu DIG.

Trước đó, vào ngày 30/12/2025, ông Nguyễn Hùng Cường đã bị bán giải chấp 1.072.400 cổ phiếu DIG. Bà Lê Thị Hà Thành cũng bị bán giải chấp 163.200 cổ phiếu DIG. Tổng đợt này, Chủ tịch DIC Corp và mẹ bị bán giải chấp tổng cộng 1.235.600 cổ phiếu DIG.

Tại đại hội cổ đông thường niên 2026, ông Nguyễn Hùng Cường chia sẻ, không ai mong muốn vấn đề bị giải chấp cổ phiếu. Việc giải chấp hoàn toàn do biến động của thị trường. Cá nhân ông và các cổ đông trong gia đình luôn cam kết tinh thần nắm giữ ở mức cao nhất và chắc chắn sẽ tìm mọi biện pháp để gia tăng tỷ lệ sở hữu của mình.

Quý I năm nay, DIC Corp ghi nhận doanh thu hơn 144 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế tiếp tục lỗ gần 10 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ hơn 45 tỷ đồng.