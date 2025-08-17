Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Gia đình Hà Hồ nghỉ dưỡng tại nơi "chụp góc nào cũng đẹp", còn cực nhiều trò vui cho trẻ nhỏ

17-08-2025 - 14:38 PM | Lifestyle

Không chỉ Hà Hồ - Kim Lý mà 2 nhóc tỳ của họ cũng có khoảng thời gian vô cùng vui vẻ tại đây.

Mới đây, gia đình Hà Hồ - Kim Lý và công ty mỹ phẩm của cô vừa có chuyến đi nghỉ dưỡng vui vẻ. Qua những hình ảnh Hà Hồ đăng tải, có thể thấy khu nghỉ dưỡng này không chỉ đẹp mắt, mà còn có rất nhiều hoạt động thú vị cho cả người lớn và trẻ nhỏ. Do đó, không chỉ Hà Hồ - Kim Lý mà 2 nhóc tỳ của họ cũng có khoảng thời gian vô cùng vui vẻ tại đây.

Gia đình Hà Hồ nghỉ dưỡng tại nơi "chụp góc nào cũng đẹp", còn cực nhiều trò vui cho trẻ nhỏ- Ảnh 1.

Được biết khu nghỉ dưỡng mà Hà Hồ vừa đi là Centara Mirage Resort Mũi Né. Centara Mirage Resort Mũi Né là khu nghỉ dưỡng 5 sao nổi bật tại bãi biển Mũi Né, Bình Thuận, được xây dựng theo chủ đề "Sân chơi của Người Khám Phá", lấy cảm hứng từ các chuyến hải trình phiêu lưu của những nhà thám hiểm Tây Ban Nha.

Gia đình Hà Hồ nghỉ dưỡng tại nơi "chụp góc nào cũng đẹp", còn cực nhiều trò vui cho trẻ nhỏ- Ảnh 2.

Nằm dọc bờ biển trải dài và trên sườn đồi thoai thoải, khu nghỉ dưỡng có tới 984 phòng và biệt thự được bao bọc bởi không gian xanh mát, kết hợp tầm nhìn hướng biển hoặc đồi tuyệt đẹp. Điểm nhấn của nơi đây là tổ hợp hồ bơi giải trí lớn với cầu trượt nước, hồ nhảy vách đá, công viên nước dành cho trẻ em cùng các khu vui chơi trong nhà, câu lạc bộ trẻ em (Kids Club), khu trò chơi điện tử (E-Zone), giúp mọi thành viên trong gia đình đều tìm được hoạt động yêu thích.

Gia đình Hà Hồ nghỉ dưỡng tại nơi "chụp góc nào cũng đẹp", còn cực nhiều trò vui cho trẻ nhỏ- Ảnh 3.

Gia đình Hà Hồ nghỉ dưỡng tại nơi "chụp góc nào cũng đẹp", còn cực nhiều trò vui cho trẻ nhỏ- Ảnh 4.

Không chỉ chú trọng trải nghiệm vui chơi, Centara Mirage còn sở hữu hệ thống nhà hàng đa dạng, khu spa thư giãn, không gian tổ chức sự kiện và chương trình giải trí buổi tối, mang đến trọn vẹn một kỳ nghỉ vừa năng động vừa thư thái.

Gia đình Hà Hồ nghỉ dưỡng tại nơi "chụp góc nào cũng đẹp", còn cực nhiều trò vui cho trẻ nhỏ- Ảnh 5.

Khu nghỉ dưỡng cũng áp dụng các tiêu chuẩn vận hành thân thiện với môi trường như tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu chất thải và ưu tiên nguồn cung địa phương, thể hiện sự quan tâm đến phát triển bền vững. Với lợi thế vị trí chỉ cách TP.HCM vài giờ di chuyển, Centara Mirage Mũi Né là lựa chọn lý tưởng cho cả kỳ nghỉ ngắn ngày lẫn những chuyến du lịch dài hơi của gia đình, nhóm bạn hoặc cặp đôi.

Gia đình Hà Hồ nghỉ dưỡng tại nơi "chụp góc nào cũng đẹp", còn cực nhiều trò vui cho trẻ nhỏ- Ảnh 6.

Gia đình Hà Hồ nghỉ dưỡng tại nơi "chụp góc nào cũng đẹp", còn cực nhiều trò vui cho trẻ nhỏ- Ảnh 7.

Về giá phòng tham khảo năm 2025, Centara Mirage Mũi Né có giá khoảng 2 tới 4 triệu đồng/đêm tùy thời điểm và gói dịch vụ. Bên cạnh nghỉ dưỡng, bạn còn có thể trải nghiệm các hoạt động như yoga bên bờ biển, tiệc BBQ, khám phá ẩm thực địa phương hay đơn giản là ngắm bình minh trên biển.

Gia đình Hà Hồ nghỉ dưỡng tại nơi "chụp góc nào cũng đẹp", còn cực nhiều trò vui cho trẻ nhỏ- Ảnh 8.

Gia đình Hà Hồ nghỉ dưỡng tại nơi "chụp góc nào cũng đẹp", còn cực nhiều trò vui cho trẻ nhỏ- Ảnh 9.

Sự kết hợp giữa không gian nghỉ dưỡng hiện đại, tiện ích giải trí đa dạng và dịch vụ chuyên nghiệp khiến Centara Mirage Resort Mũi Né trở thành điểm đến "tất cả trong một", phù hợp cho mọi lứa tuổi và nhu cầu du lịch.

Theo Thùy Chi

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Những nữ quân nhân gây ấn tượng mạnh trong buổi tổng hợp luyện A80 dưới mưa

Những nữ quân nhân gây ấn tượng mạnh trong buổi tổng hợp luyện A80 dưới mưa Nổi bật

Lý do Hoàng Thùy Linh không công khai chuyện tình cảm với Đen Vâu dù đã có 2 con

Lý do Hoàng Thùy Linh không công khai chuyện tình cảm với Đen Vâu dù đã có 2 con Nổi bật

Doãn Hải My khoe visual sáng bừng khi đi xem pickleball cùng Văn Hậu, xuất hiện 3 giây đã khiến cõi mạng rần rần

Doãn Hải My khoe visual sáng bừng khi đi xem pickleball cùng Văn Hậu, xuất hiện 3 giây đã khiến cõi mạng rần rần

13:52 , 17/08/2025
“Tiểu Long Nữ” Lý Nhược Đồng bị hải quan chặn lại với lí do không ai tin nổi

“Tiểu Long Nữ” Lý Nhược Đồng bị hải quan chặn lại với lí do không ai tin nổi

13:15 , 17/08/2025
Mẹ Hà Nội chia sẻ: Chuyển vào nhà mới được 1 năm, tôi nhận ra 8 thứ từng dày công lắp đặt đều… VÔ DỤNG

Mẹ Hà Nội chia sẻ: Chuyển vào nhà mới được 1 năm, tôi nhận ra 8 thứ từng dày công lắp đặt đều… VÔ DỤNG

12:32 , 17/08/2025
Visual bất chấp cam thường của Mỹ Tâm, sau bao năm hát live vẫn đỉnh đúng là trình hạng A!

Visual bất chấp cam thường của Mỹ Tâm, sau bao năm hát live vẫn đỉnh đúng là trình hạng A!

11:56 , 17/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên