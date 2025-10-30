Gia đình Pam Yêu Ơi tung bộ ảnh cosplay "Vùng Đất Linh Hồn" khi du lịch Nhật Bản: Phiên bản Halloween 2025 ngọt ngào nhất mạng xã hội

Mỗi năm, Halloween lại là dịp để các gia đình, đặc biệt là những người yêu văn hóa Nhật Bản, thể hiện sức sáng tạo của mình. Năm nay, gia đình nhỏ nhà Pam Yêu Ơi đã khởi động mùa lễ hội bằng bộ ảnh cosplay lấy cảm hứng từ bộ phim hoạt hình kinh điển “Vùng Đất Linh Hồn” (Spirited Away) - kiệt tác từng làm nên tên tuổi của Studio Ghibli. Đang có chuyến du lịch tại Nhật, gia đình đã tận dụng bối cảnh thực ngoài đời từ con phố cổ, suối nước nóng cho tới nhà tắm công cộng để tái hiện thế giới linh hồn huyền ảo một cách sinh động và gần gũi.

Cosplay giữa nước Nhật - “nhập gia tùy tục” một cách đáng yêu

Trên trang cá nhân, mẹ Pam chia sẻ: “Spirited Away version jet 2 holiday. Khởi động mùa Halloween 2025 cùng nhà em nhé. Đang ở Nhật nên mình nhập gia tuỳ tục, đồ may sẵn từ nhà sang đây chỉ có đứng vô cảnh là chụp thui quá là hợp”. Chỉ với dòng chú thích giản dị, nhưng loạt ảnh đã khiến cộng đồng mạng không khỏi trầm trồ.

Trong bộ ảnh, bé Pam hóa thân thành cô bé Chihiro - nhân vật chính lạc vào thế giới linh hồn, còn bố mẹ vào vai Haku và Vô diện, vừa hài hước vừa chân thực. Chưa cần khung cảnh những ngôi nhà gỗ cổ, những chiếc đèn lồng đỏ rực rỡ giữa phố đêm Nhật Bản, chỉ cần đứng giữa khu vườn cây xanh cũng làm cho “phiên bản đời thực” của Spirited Away trở nên sống động.

Điều khiến cộng đồng yêu mến không chỉ là phần hóa trang tỉ mỉ, mà còn là tinh thần “du lịch trải nghiệm” của cả gia đình. Họ không đơn thuần check-in tại Nhật, mà thật sự hòa vào văn hóa nơi đây cách mà người Nhật gọi là “omotenashi”: Sống hết mình và tôn trọng văn hóa bản địa.

Khi “Vùng Đất Linh Hồn” trở thành biểu tượng văn hóa toàn cầu

Spirited Away không chỉ là bộ phim hoạt hình ăn khách mà còn là tác phẩm nghệ thuật mang giá trị tinh thần sâu sắc. Ra mắt năm 2001, bộ phim của đạo diễn Hayao Miyazaki đã phá vỡ nhiều kỷ lục điện ảnh:

- Doanh thu cao nhất Nhật Bản trong 19 năm, với hơn 31,68 tỷ yên (tương đương 305 triệu USD).

- Doanh thu toàn cầu vượt 395 triệu USD, đưa phim trở thành một trong những phim hoạt hình vẽ tay thành công nhất mọi thời đại.

Đặc biệt, đây là bộ phim hoạt hình không nói tiếng Anh đầu tiên và duy nhất đến nay giành giải Oscar cho Phim hoạt hình hay nhất (2003), đồng thời đoạt Gấu Vàng tại Liên hoan phim Berlin 2002.

Bộ phim kể câu chuyện về hành trình trưởng thành của cô bé Chihiro từ sợ hãi, lạc lõng đến dũng cảm đối mặt với thế giới siêu nhiên. Chính tinh thần “bước qua nỗi sợ” và “tìm lại chính mình” ấy khiến bộ phim được yêu mến suốt hơn hai thập kỷ.

Bởi vậy, việc gia đình Pam chọn “Vùng Đất Linh Hồn” làm cảm hứng không chỉ là ngẫu hứng vui nhộn cho mùa lễ hội, mà còn là cách tôn vinh một giá trị văn hóa Nhật Bản đã lan tỏa khắp thế giới.

Bộ ảnh cosplay lần này không chỉ thu hút người xem bởi hình ảnh lung linh, mà còn bởi thông điệp gia đình: Cùng nhau sáng tạo, cùng nhau trải nghiệm, cùng nhau lưu giữ kỷ niệm. Trong bối cảnh nhiều người chọn du lịch theo lối “check-in nhanh, đi vội”, nhà Pam Yêu Ơi lại cho thấy một cách tận hưởng khác chậm rãi, gắn bó và đầy cảm xúc.

Về ý tưởng, mẹ Pam chia sẻ rằng đây là cách để "khởi động mùa Halloween 2025" theo cách riêng vừa vui, vừa văn hóa, vừa mang tinh thần khám phá. Sự kết hợp giữa cosplay, du lịch và nghệ thuật chụp ảnh khiến bộ ảnh nhanh chóng lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội, được nhiều người gọi vui là “Spirited Away version jet 2 holiday” vừa Nhật Bản, vừa hiện đại, lại mang hơi thở của một gia đình Việt trẻ trung.

Đằng sau những bức ảnh cosplay ngọt ngào là thông điệp giản dị: Gia đình là nơi nuôi dưỡng niềm vui, nơi mỗi khoảnh khắc đều đáng nhớ nếu ta biết tận hưởng. Với tinh thần “nhập gia tùy tục”, gia đình Pam đã cho thấy du lịch không chỉ là đến một nơi xa, mà là cơ hội để sống trọn vẹn, để gắn kết và để lan tỏa năng lượng tích cực.

Khi Halloween đang đến gần, bộ ảnh của gia đình Pam Yêu Ơi có lẽ là lời gợi ý đáng yêu nhất: Hãy vui theo cách riêng, hãy kể câu chuyện của mình bằng niềm cảm hứng, vì đôi khi hạnh phúc chính là được cùng nhau hóa thân, cười rạng rỡ giữa đất trời xa xứ.