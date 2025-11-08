Gia đình Trường Giang bất ổn: Con gái bị sốc phản vệ, Nhã Phương cấp cứu

Trường Giang - Nhã Phương hiện đang là cặp đôi viên mãn được yêu thích nhất nhì trong showbiz Việt. Vào cuối tháng 9 vừa qua, cả hai thông báo tin vui gia đình chuẩn bị có thêm thành viên mới.

Mới đây, trên trang cá nhân, danh hài Trường Giang khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng khi chia sẻ về khoảng thời gian khó khăn của gia đình trong tháng vừa qua. Theo lời kể của anh, các thành viên liên tiếp gặp những vấn đề về sức khỏe nghiêm trọng.

“Lịch trình tháng vừa qua. Con gái nhập viện – khâu 4 mũi (may sống). Con gái lại nhập viện – sốc phản vệ (nằm viện). Con trai sốt (không ngủ). Vợ cấp cứu (không thể thở). Lịch trình tháng này. Nằm trong một phòng, không nói chuyện, không gặp gỡ, không đi bệnh viện nữa. Thăm bà con miền Trung”, Trường Giang viết.

Trường Giang tiết lộ các thành viên trong gia đình liên tục nhập viện, gặp vấn đề về sức khỏe trong tháng qua

Bài đăng của ông xã Nhã Phương hiện thu hút hơn 80.000 lượt tương tác. Nhiều đồng nghiệp, bạn bè và người hâm mộ gửi lời động viên, chúc gia đình nam diễn viên sớm lấy lại sức khỏe.

Trước đó vài ngày, Nhã Phương cũng từng khiến netizen lo lắng khi đăng tải hình ảnh nằm trên giường bệnh ở story trang cá nhân. Nam diễn viên Trường Giang cũng có mặt ở bệnh viện, túc trực nằm ở giường bên cạnh để theo dõi sức khỏe của cô. Kèm với hình ảnh này, Nhã Phương viết: "4 am" (Tạm dịch: 4 giờ sáng).

Nhã Phương từng chia sẻ story nằm ở bệnh viện lúc 4 giờ sáng, có Trường Giang túc trực bên cạnh

Trường Giang và Nhã Phương vốn được biết đến là cặp đôi nghệ sĩ nổi tiếng trong showbiz Việt. Từ khi có con, nam diễn viên cho biết thói quen đã dần thay đổi, chuyển sang nghe nhạc thiếu nhi, mỗi ngày có thêm việc pha sữa, làm đồ ăn cho con rồi mới đi làm.

"Tôi luôn giao tiếp với con mỗi ngày, chơi đùa, nói chuyện, nói trên trời dưới đất cũng được. Nhưng con không được xem tivi và chơi iPad quá nhiều. Và điều quan trọng nhất là phải nói chuyện với con. Khi nói chuyện với con thì đầu óc của tôi rất thoải mái. Ấn tượng ban đầu khi tôi gần gũi con là làm bạn với con thì sẽ tốt hơn", danh hài chia sẻ về cách anh nuôi dạy con.

Trường Giang và Nhã Phương chuẩn bị chào đón sự xuất hiện của thành viên nhí thứ 3